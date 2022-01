Drammatico incidente in un cantiere: operaio perde la vita

Un operaio di 63 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente verificatosi nel cantiere dove stava lavorando a Novate Milanese, in provincia di Milano.

Ancora morti sul lavoro nel nostro Paese, una scia che non accenna ad arrestarsi. L’ultima tragedia nel pomeriggio di ieri a Novate Milanese (Milano) dove un operaio di 63 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito dalla benna di un escavatore. Subito soccorso, il 63enne è stato trasportato d’urgenza dal personale medico del 118 in ospedale. Qui purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero per i gravissimi traumi riportati nell’incidente. In ospedale anche un secondo operaio rimasto ferito non gravemente.

Un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro verificatosi nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 gennaio, a Novate Milanese, comune in provincia di Milano.

La vittima, Luigi Rinaldi, 63enne residente a Parzanica (Bergamo), secondo quanto riporta la redazione di Brescia Today, stava lavorando in un cantiere quando improvvisamente la benna di un escavatore, staccatasi dall’aggancio, lo ha colpito alla testa. I colleghi hanno subito lanciato l’allarme.

Presso il cantiere è arrivato lo staff medico del 118 che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato d’urgenza l’operaio all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni tentativo non ha avuto successo: il 63enne è morto poco dopo l’arrivo al nosocomio per le gravi lesioni riportate. Nell’incidente, scrive la redazione di Brescia Today, è rimasto ferito non gravemente anche un collega della vittima, trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure del caso.

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici del Psal (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Ats che si sono occupati degli accertamenti per determinare la causa e la dinamica di quanto accaduto.