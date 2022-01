Pamela Prati fa innamorare ancora una volta tutti i suoi fan, in total black è un sogno ad occhi aperti che alza la temperatura

Il caso Roberto Cazzaniga, vittima come hanno raccontato “Le Iene” di una truffa sentimentale online, ha riportato alla memoria i fatti di due anni fa che hanno coinvolto Pamela Prati nel caso di Mark Caltagirone. Un vero scandalo mediatico dal quale, la showgirl vittima, ne è uscita con le ossa rotte.

Impossibile, per la primadonna del “Bagaglino” non ripercorrere quei momenti che hanno rappresentato un vero tracollo nella sua vita. Convinta di arrivare all’altare con l’uomo che considerava della sua vita, nonostante non lo avesse mai visto, alla fine ha dovuto fare i conti con la realtà, tutta una truffa.

“Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria – ha raccontato al Corriere della Sera – Una violenza psicologica terrificante. Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita” ha confidato.

Pamela Prati fa sognare ad occhi aperti: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

Quei momenti per Pamela Prati sono stati messi ormai da parte e restano una parentesi nera che le ha insegnato molte cose. Oggi la showgirl sembra rinata e su Instagram sfoggia tutta la sua bellezza. Del resto per lei gli anni sembrano non passare mai: un fisico da fare invidia ed una presenza scenica che le batte tutte.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Vorremmo tutti essere il muretto!” Bianca Atzei, l’abito mini: si siede, accavalla le gambe e la visuale diventa proibita – FOTO

Pamela ogni tanto osa, senza esagerazioni, e come tanti anni fa sul palco, rapisce sempre tutti. Questa volta lo ha fatto con un total look nero molto elegante. Sale le scale la primadonna del “Bagaglino” di Pingitore e con classe e maestria si volta.

Ci “dona” le sue gambe da sogno che sembrano quelle di una ragazzina e con i tacchi a spillo ed i collant neri con una riga dietro apre un mondo di sogni nei quali ognuno si perde insieme a lei. La visuale diventa ardente ed i follower non ci capiscono più nulla.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Io ne faccio due e poi sono morta” Elisabetta Gregoraci, esercizi con lato B in bellavista.Stefania Orlando risponde cosi – VIDEO

“Così Buona serata a tutti✨♥️” dice soltanto la Prati e gli apprezzamenti per lei volano. Tra i tanti spicca: “Una donna di classe❤️❤️❤️❤️ splendida Pamela ❤️❤️❤️mi hai fatto innamorare”.