Incendio avvolge casa prefabbricata: donna trovata morta

Stamane, una donna di 81 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione di Palestrina (Roma) distrutta da un incendio. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Una donna di 81 anni ha perso la vita in seguito ad un incendio divampato all’interno della sua abitazione. È accaduto questa mattina a Palestrina, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, una volta domate le fiamme, hanno ritrovato il corpo senza vita della donna riverso al suolo. Inutili i tentativi di soccorso. Sono ora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per determinare con esattezza le cause che hanno dato origine al rogo.

Roma, incendio avvolge una casa prefabbricata in legno: donna di 81 anni trovata morta

Dramma nella mattinata di oggi, lunedì 10 gennaio, a Palestrina, comune di circa 22mila abitanti in provincia di Roma. Una donna di 81 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stata trovata morta dopo che un rogo è divampato nella sua abitazione, una struttura prefabbricata in legno sita in via Fratelli Bandiera all’altezza del civico numero 4.

Sul posto, dopo le segnalazioni, sono intervenute in pochi minuti le squadre dei vigili del fuoco. I pompieri, scrivono i colleghi della redazione di Roma Today, hanno domato l’incendio e sono entrati nella struttura rinvenendo l’anziana riversa sul pavimento. Per la donna non c’è stato nulla da fare: è stato costatato sul posto il decesso.

Ora si sta cercando di capire cosa possa aver dato origine alle fiamme che hanno avvolto la struttura, circostanza su cui sono in corso gli accertamenti dei tecnici dei vigili del fuoco, dei carabinieri e degli agenti della Polizia Locale, sopraggiunti sul posto insieme ai soccorsi.

Dai primi riscontri, scrive la redazione di Roma Today, tra le ipotesi al vaglio quella secondo la quale l’incendio sia partito dall’interno della struttura e causato forse da un guasto di una stufa elettrica dell’abitazione.