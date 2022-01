“Ti sta da Dio”, Rosalinda Cannavò strepitosa: outfit rosso fuoco con dettagli bollenti in primo piano – FOTO

Rosalinda Cannavò, outfit rosso fuoco con dettagli bollenti in primo piano: l’attrice è sensuale oltre ogni immaginazione!

Attrice, conduttrice di “Casa Chi” e star dei social: il “Grande Fratello Vip”, per Rosalinda Cannavò, non avrebbe potuto riservare un futuro migliore. Grazie alla notorietà data dal reality show, la bella siciliana sta racimolando un numero di followers in costante crescita. I suoi ammiratori, che si palesano sotto ad ogni scatto, non mancano di complimentarsi con l’attrice per la sua avvenenza.

In questi giorni, la Cannavò è completamente assorbita dall’arrivo di Chinu, il cagnolino che Rosalinda ha adottato assieme ad Andrea Zenga. I suoi shooting fotografici, che non si fermano, continuano però a regalare gradite sorprese agli utenti. L’ultimo scatto apparso su Instagram, a tal proposito, racchiude tutto il fascino della modella.

Rosalinda Cannavò strepitosa: outfit rosso fuoco con dettagli bollenti – FOTO

L’arrivo di Chinu sembra aver rimesso in discussione gli equilibri degli “Zengavò”. Rosalinda e Andrea, in questi giorni, stanno facendo di tutto per permettere al cucciolo di ambientarsi nella sua nuova casa. L’acquisto del cagnolino ha decisamente giovato alle dinamiche di coppia: la Cannavò e Zenga, felicissimi di prendersi cura di Chinu, sembrano ancora più affiatati del solito.

Per la modella, tuttavia, gli impegni lavorativi non possono affatto essere messi in pausa. Proprio l’ultimo scatto apparso su Instagram è il risultato di un recente shooting realizzato dall’attrice. Rosalinda, con indosso un tailleur di colore rosso sgargiante, ha conquistato le attenzioni di tutti.

Ad attirare lo sguardo dei fan, oltre alla mise sensualissima, è il dettaglio bollente che si staglia in primo piano. La Cannavò, stando a ciò che si riesce ad osservare, non sembra indossare il reggiseno. Le sue forme generose, ovviamente, sono state di gran lunga apprezzate dal pubblico, che ha esaltato il fascino disarmante dell’ex gieffina.

“Che dire? Sei stupenda” – ha sentenziato un utente, a cui un altro ha fatto immediatamente eco – “Ti sta da Dio“. Fino a questo momento, la foto è stata gradita da ben 14mila fan.