Serena Rossi annulla le nozze con Davide Devenuto, che ci sia un’altra rottura in vista? L’attrice ha raccontato tutto.

Non si sposeranno Serena Rossi e Davide Devenuto, suo storico compagno di vita. Dopo la bellissima proposta di matrimonio avvenuta in diretta di fronte a Mara Venier, durante una puntata di Domenica In, tutto si è disfatto e la coppia ha deciso di non celebrare le nozze. I fans sono rimasti sbigottiti, ma l’attrice ha spiegato le sue motivazioni ai giornalisti della rivista Di Più e ha chiarito tutti i dubbi: non c’è più niente da fare.

Serena Rossi e Davide Devenuto annullano le nozze, lei confessa la verità dopo anni

Serena Rossi ha raccontato di essere contenta dei matrimoni celebrati sul set, ma di non essere davvero interessata a sposare nessuno. Nemmeno Davide, il compagno che la accompagna da tutta la vita. L’attrice napoletana ha spiegato ai giornalisti che le nozze non sono in programma, ma che lei e il fidanzato resteranno insieme al loro bambino. “In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”, ha spiegato. In questo periodo, infatti, Serena sta lavorando alla seconda stagione di “Mina Settembre”, al fianco di Giuseppe Zeno. Le riprese della serie tv andranno avanti fino alla prossima primavera, ma a febbraio la Rossi potrebbe essere una delle palpabili co-presentatrici di Sanremo 2022, un incarico che richiede tanto impegno e lavoro.

L’attrice e Davide Devenuto si sono incontrati per la prima volta sul set di “Un posto al Sole”, la serie tv che li ha battezzati entrambi al mondo dello spettacolo. Per sei lunghi anni i due hanno lavorato l’uno al fianco dell’altra, ma Serena all’epoca era fidanzata con un altro uomo e Devenuto le sembrava troppo “maturo” per lei: lui, infatti, è di ben 13 anni più vecchio. Nel 2008, però, l’attrice ha deciso di seguire il suo cuore e si è fidanzata con Davide, dando il via ad una relazione parecchio travagliata.

L’ultima crisi di coppia, però, sembra aver dato una svolta al loro rapporto, e nel 2016 i due hanno provato a riparare i danni dando alla luce il figlio Diego. Subito dopo hanno comprato casa insieme a Roma, dove oggi vivono in tutta tranquillità.