Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Il calendario del campionato di Serie A 2021/2022 con i risultati giornata per giornata e la classifica generale.

Sabato 21 agosto ha preso il via il campionato di Serie A 2021/2022 con gli anticipi della prima giornata. È partita, dunque, la caccia all’Inter, reduce dalla vittoria dello Scudetto, torneo che mancava dalla bacheca nerazzurra da undici anni. Un torneo che promette spettacolo con diversi cambi sulle panchine di molte società italiane, tra cui proprio l’Inter che ha ingaggiato Simone Inzaghi per sostituire Antonio Conte.

Il calendario della Serie A 2020/2021 è stato presentato lo scorso 14 luglio e le squadre hanno conosciuto il loro cammino durante il corso della stagione. Novità assoluta per il nostro campionato quest’anno con l’asimmetria tra match di andata e quelli di ritorno che si svolgeranno in turni diversi.

Serie A 2021/2022: il calendario aggiornato con gare e risultati

1^ giornata

21/08/2021 Inter-Genoa 4-0 21/08/2021 Verona-Sassuolo 2-3 21/08/2021 Torino-Atalanta 1-2 21/08/2021 Empoli-Lazio 1-3 22/08/2021 Udinese-Juve 2-2 22/08/2021 Bologna-Salernitana 3-2 22/08/2021 Roma-Fiorentina 3-1 22/08/2021 Napoli-Venezia 2-0 23/08/2021 Cagliari-Spezia 2-2 23/08/2021 Samp-Milan 0-1

2^ giornata

27/08/2021 Udinese-Venezia 3-0 27/08/2021 Verona-Inter 1-3 28/08/2021 Atalanta-Bologna 0-0 28/08/2021 Lazio-Spezia 6-1 28/08/2021 Juventus-Empoli 0-1 28/08/2021 Fiorentina-Torino 2-1 29/08/2021 Genoa-Napoli 1-2 29/08/2021 Sassuolo-Sampdoria 0-0 29/08/2021 Milan-Cagliari 4-1 29/08/2021 Salernitana-Roma 0-4

3^ giornata

12/09/2021 Atalanta-Fiorentina 1-2 12/09/2021 Bologna-Verona 1-0 12/09/2021 Cagliari-Genoa 2-3 12/09/2021 Empoli-Venezia 1-2 12/09/2021 Milan-Lazio 2-0 12/09/2021 Napoli-Juventus 2-1 12/09/2021 Roma-Sassuolo 2-1 12/09/2021 Sampdoria-Inter 2-2 12/09/2021 Spezia-Udinese 0-1 12/09/2021 Torino-Salernitana 4-0

4^ giornata

19/09/2021 Empoli-Sampdoria 0-3 19/09/2021 Genoa-Fiorentina 1-2 19/09/2021 Inter-Bologna 6-1 19/09/2021 Juventus-Milan 1-1 19/09/2021 Lazio-Cagliari 2-2 19/09/2021 Salernitana-Atalanta 0-1 19/09/2021 Sassuolo-Torino 0-1 19/09/2021 Udinese-Napoli 0-4 19/09/2021 Venezia-Spezia 1-2 19/09/2021 Verona-Roma 3-2

5^ giornata

22/09/2021 Atalanta-Sassuolo 2-1 22/09/2021 Bologna-Genoa 2-2 22/09/2021 Cagliari-Empoli 0-2 22/09/2021 Fiorentina-Inter 1-3 22/09/2021 Milan-Venezia 2-0 22/09/2021 Roma-Udinese 1-0 22/09/2021 Salernitana-Verona 2-2 22/09/2021 Sampdoria-Napoli 0-4 22/09/2021 Spezia-Juve 2-3 22/09/2021 Torino-Lazio 1-1

6^ giornata

26/09/2021 Empoli-Bologna 4-2 26/09/2021 Genoa-Verona 3-3 26/09/2021 Inter-Atalanta 2-2 26/09/2021 Juventus-Sampdoria 3-2 26/09/2021 Lazio-Roma 3-2 26/09/2021 Napoli-Cagliari 2-0 26/09/2021 Sassuolo-Salernitana 1-0 26/09/2021 Spezia-Milan 1-2 26/09/2021 Udinese-Fiorentina 0-1 26/09/2021 Venezia-Torino 1-1

7^ giornata

03/10/2021 Atalanta-Milan 2-3 03/10/2021 Bologna- Lazio 3-0 03/10/2021 Cagliari- Venezia 1-1 03/10/2021 Fiorentina-Napoli 1-2 03/10/2021 Roma-Empoli 2-0 03/10/2021 Salernitana-Genoa 1-0 03/10/2021 Sampdoria-Udinese 3-3 03/10/2021 Sassuolo-Inter 1-2 03/10/2021 Torino-Juventus 0-1 03/10/2021 Verona-Spezia 4-0

8^ giornata

17/10/2021 Cagliari- Sampdoria 3-1 17/10/2021 Empoli- Atalanta 1-4 17/10/2021 Genoa-Sassuolo 2-2 17/10/2021 Juventus-Roma 1-0 17/10/2021 Lazio-Inter 3-1 17/10/2021 Milan-Verona 3-2 17/10/2021 Napoli-Torino 1-0 17/10/2021 Spezia-Salernitana 2-1 17/10/2021 Udinese-Bologna 1-1 17/10/2021 Venezia-Fiorentina 1-0

9^ giornata

24/10/2021 Atalanta-Udinese 1-1 24/10/2021 Bologna-Milan 2-4 24/10/2021 Fiorentina-Cagliari 3-0 24/10/2021 Inter-Juventus 1-1 24/10/2021 Roma-Napoli 0-0 24/10/2021 Salernitana-Empoli 2-4 24/10/2021 Sampdoria-Spezia 2-1 24/10/2021 Sassuolo-Venezia 3-1 24/10/2021 Torino-Genoa 3-2 24/10/2021 Verona-Lazio 4-1

10^ giornata

27/10/2021 Cagliari-Roma 1-2 27/10/2021 Empoli-Inter 0-2 27/10/2021 Juventus-Sassuolo 1-2 27/10/2021 Lazio-Fiorentina 1-0 27/10/2021 Milan-Torino 1-0 27/10/2021 Napoli-Bologna 3-0 27/10/2021 Sampdoria-Atalanta 1-3 27/10/2021 Spezia-Genoa 1-1 27/10/2021 Udinese-Verona 1-1 27/10/2021 Venezia-Salernitana 1-2

11^ giornata

31/10/2021 Atalanta-Lazio 2-2 31/10/2021 Bologna-Cagliari 2-0 31/10/2021 Fiorentina-Spezia 3-0 31/10/2021 Genoa-Venezia 0-0 31/10/2021 Inter-Udinese 2-0 31/10/2021 Roma-Milan 1-2 31/10/2021 Salernitana-Napoli 0-1 31/10/2021 Sassuolo-Empoli 1-2 31/10/2021 Torino-Sampdoria 3-0 31/10/2021 Verona-Juventus 2-1

12^ giornata

07/11/2021 Cagliari-Atalanta 1-2 07/11/2021 Empoli-Genoa 2-2 07/11/2021 Juventus-Fiorentina 1-0 07/11/2021 Lazio-Salernitana 3-0 07/11/2021 Milan-Inter 1-1 07/11/2021 Napoli-Verona 1-1 07/11/2021 Sampdoria-Bologna 1-2 07/11/2021 Spezia-Torino 1-0 07/11/2021 Udinese-Sassuolo 3-2 07/11/2021 Venezia-Roma 3-2

13^ giornata

21/11/2021 Atalanta-Spezia 5-2 21/11/2021 Bologna-Venezia 0-1 21/11/2021 Fiorentina-Milan 4-3 21/11/2021 Genoa-Roma 0-2 21/11/2021 Inter-Napoli 3-2 21/11/2021 Lazio-Juventus 0-2 21/11/2021 Salernitana-Sampdoria 0-2 21/11/2021 Sassuolo-Cagliari 2-2 21/11/2021 Torino-Udinese 2-1 21/11/2021 Verona-Empoli 2-1

14^ giornata

28/11/2021 Cagliari-Salernitana 1-1 28/11/2021 Empoli-Fiorentina 2-1 28/11/2021 Juventus-Atalanta 0-1 28/11/2021 Milan- Sassuolo 1-3 28/11/2021 Napoli-Lazio 4-0 28/11/2021 Roma-Torino 1-0 28/11/2021 Sampdoria-Verona 3-1 28/11/2021 Spezia-Bologna 0-1 28/11/2021 Udinese-Genoa 0-0 28/11/2021 Venezia-Inter 0-2

15^ giornata

01/12/2021 Atalanta-Venezia 4-0 01/12/2021 Bologna-Roma 1-0 01/12/2021 Fiorentina-Sampdoria 3-1 01/12/2021 Genoa-Milan 0-3 01/12/2021 Inter-Spezia 2-0 01/12/2021 Lazio-Udinese 4-4 01/12/2021 Salernitana-Juventus 0-2 01/12/2021 Sassuolo-Napoli 2-2 01/12/2021 Torino-Empoli 2-2 01/12/2021 Verona-Cagliari 0-0

16^ giornata

05/12/2021 Bologna-Fiorentina 2-3 05/12/2021 Cagliari-Torino 1-1 05/12/2021 Empoli-Udinese 3-1 05/12/2021 Juventus-Genoa 2-0 05/12/2021 Milan-Salernitana 2-0 05/12/2021 Napoli-Atalanta 2-3 05/12/2021 Roma-Inter 0-3 05/12/2021 Sampdoria-Lazio 1-3 05/12/2021 Spezia-Sassuolo 2-2 05/12/2021 Venezia-Verona 3-4

17^ giornata

12/12/2021 Fiorentina-Salernitana 4-0 12/12/2021 Genoa-Samp 1-3 12/12/2021 Inter-Cagliari 4-0 12/12/2021 Napoli-Empoli 0-1 12/12/2021 Roma-Spezia 2-0 12/12/2021 Sassuolo-Lazio 2-1 12/12/2021 Torino-Bologna 2-1 12/12/2021 Udi-Milan 1-1 12/12/2021 Venezia-Juve 1-1 12/12/2021 Verona-Atalanta 1-2

18^ giornata

19/12/2021 Atalanta-Roma 1-4 19/12/2021 Bologna-Juventus 0-2 19/12/2021 Cagliari-Udinese 0-4 19/12/2021 Fiorentina-Sassuolo 2-2 19/12/2021 Lazio-Genoa 3-1 19/12/2021 Milan-Napoli 0-1 19/12/2021 Salernitana-Inter 0-5 19/12/2021 Sampdoria-Venezia 1-1 19/12/2021 Spezia-Empoli 1-1 19/12/2021 Torino-Verona 1-0

19^ giornata

22/12/2021 Empoli-Milan 2-4 22/12/2021 Genoa-Atalanta 0-0 22/12/2021 Inter-Torino 1-0 22/12/2021 Juventus-Cagliari 2-0 22/12/2021 Napoli-Spezia 0-1 22/12/2021 Roma-Samp 1-1 22/12/2021 Sassuolo- Bologna 0-3 22/12/2021 Udinese-Salernitana ND 22/12/2021 Venezia-Lazio 1-3 22/12/2021 Verona-Fiorentina 1-1

20^ giornata

06/01/2022 Atalanta-Torino ND 06/01/2022 Bologna-Inter ND 06/01/2022 Fiorentina-Udinese ND 06/01/2022 Juventus-Napoli 1-1 06/01/2022 Lazio-Empoli 3-3 06/01/2022 Milan-Roma 3-1 06/01/2022 Salernitana-Venezia ND 06/01/2022 Sampdoria-Cagliari 1-2 06/01/2022 Sassuolo- Genoa 1-1 06/01/2022 Spezia-Verona 1-2

21^ giornata

09/01/2022 Cagliari- Bologna – 09/01/2022 Empoli-Sassuolo 1-5 09/01/2022 Genoa-Spezia 0-1 09/01/2022 Inter-Lazio 2-1 09/01/2022 Napoli-Sampdoria 1-0 09/01/2022 Roma -Juve 3-4 09/01/2022 Torino- Fiorentina 4-0 09/01/2022 Udinese-Atalanta 2-6 09/01/2022 Venezia-Milan 0-3 09/01/2022 Verona- Salernitana 1-2

22^ giornata

16/01/2022 Atalanta- Inter – 16/01/2022 Bologna-Napoli – 16/01/2022 Fiorentina- Genoa – 16/01/2022 Juventus-Udinese – 16/01/2022 Milan-Spezia – 16/01/2022 Roma- Cagliari – 16/01/2022 Salernitana-Lazio – 16/01/2022 Sampdoria-Torino – 16/01/2022 Sassuolo-Verona – 16/01/2022 Venezia-Empoli –

23^ giornata

23/01/2022 Cagliari-Fiorentina – 23/01/2022 Empoli-Roma – 23/01/2022 Genoa-Udi – 23/01/2022 Inter- Venezia – 23/01/2022 Lazio-Atalanta – 23/01/2022 Milan-Juve – 23/01/2022 Napoli-Salernitana – 23/01/2022 Spezia-Samp – 23/01/2022 Torino-Sassuolo – 23/01/2022 Verona-Bologna –

24^ giornata

06/02/2022 Atalanta –Cagliari – 06/02/2022 Bologna-Empoli – 06/02/2022 Fiorentina-Lazio – 06/02/2022 Inter-Milan – 06/02/2022 Juventus-Verona – 06/02/2022 Roma-Genoa – 06/02/2022 Salernitana-Spezia – 06/02/2022 Sampdoria-Sassuolo – 06/02/2022 Udinese-Torino – 06/02/2022 Venezia-Napoli –

25^ giornata

13/02/2022 Atalanta-Juventus – 13/02/2022 Empoli-Cagliari – 13/02/2022 Genoa-Salernitana – 13/02/2022 Lazio-Bologna – 13/02/2022 Milan- Sampdoria – 13/02/2022 Napoli-Inter – 13/02/2022 Sassuolo-Roma – 13/02/2022 Spezia-Fiorentina – 13/02/2022 Torino-Venezia – 13/02/2022 Verona- Udinese –

26^ giornata

20/02/2022 Bologna- Spezia – 20/02/2022 Cagliari- Napoli – 20/02/2022 Fiorentina- Atalanta – 20/02/2022 Inter-Sassuolo – 20/02/2022 Juventus-Torino – 20/02/2022 Roma-Verona – 20/02/2022 Salernitana-Milan – 20/02/2022 Sampdoria-Empoli – 20/02/2022 Udinese-Lazio – 20/02/2022 Venezia-Genoa –

27^ giornata

27/02/2022 Atalanta-Sampdoria – 27/02/2022 Empoli-Juventus – 27/02/2022 Genoa-Inter – 27/02/2022 Lazio-Napoli – 27/02/2022 Milan-Udinese – 27/02/2022 Salernitana-Bologna – 27/02/2022 Sassuolo-Fiorentina – 27/02/2022 Spezia-Roma – 27/02/2022 Torino-Cagliari – 27/02/2022 Verona-Venezia –

28^ giornata

06/03/2022 Bologna-Torino – 06/03/2022 Cagliari-Lazio – 06/03/2022 Fiorentina-Verona – 06/03/2022 Genoa-Empoli – 06/03/2022 Inter-Salernitana – 06/03/2022 Juventus-Spezia – 06/03/2022 Napoli-Milan – 06/03/2022 Roma-Atalanta – 06/03/2022 Udinese-Sampdoria – 06/03/2022 Venezia-Sassuolo –

29^ giornata

13/03/2022 Atalanta-Genoa – 13/03/2022 Fiorentina-Bologna – 13/03/2022 Lazio-Venezia – 13/03/2022 Milan-Empoli – 13/03/2022 Salernitana-Sassuolo – 13/03/2022 Sampdoria-Juventus – 13/03/2022 Spezia-Cagliari – 13/03/2022 Torino-Inter – 13/03/2022 Udinese-Roma – 13/03/2022 Verona-Napoli –

30^ giornata

20/03/2022 Bologna-Atalanta – 20/03/2022 Cagliari-Milan – 20/03/2022 Empoli-Verona – 20/03/2022 Genoa-Torino – 20/03/2022 Inter-Fiorentina – 20/03/2022 Juventus-Salernitana – 20/03/2022 Napoli-Udinese – 20/03/2022 Roma-Lazio – 20/03/2022 Sassuolo-Spezia – 20/03/2022 Venezia-Sampdoria –

31^ giornata

03/04/2022 Atalanta-Napoli – 03/04/2022 Fiorentina-Empoli – 03/04/2022 Juve-Inter – 03/04/2022 Lazio-Sassuolo – 03/04/2022 Milan-Bologna – 03/04/2022 Salernitana-Torino – 03/04/2022 Samp-Roma – 03/04/2022 Spezia-Venezia – 03/04/2022 Udinese-Cagliari – 03/04/2022 Verona-Genoa –

32^ giornata

10/04/2022 Bologna-Sampdoria – 10/04/2022 Cagliari-Juventus – 10/04/2022 Empoli-Spezia – 10/04/2022 Genoa-Lazio – 10/04/2022 Inter-Verona – 10/04/2022 Napoli-Fiorentina – 10/04/2022 Roma-Salernitana – 10/04/2022 Sassuolo-Atalanta – 10/04/2022 Torino-Milan – 10/04/2022 Venezia-Udinese –

33^ giornata

16/04/2022 Atalanta-Verona – 16/04/2022 Cagliari-Sassuolo – 16/04/2022 Fiorentina-Venezia – 16/04/2022 Juventus-Bologna – 16/04/2022 Lazio-Torino – 16/04/2022 Milan-Genoa – 16/04/2022 Napoli-Roma – 16/04/2022 Sampdoria-Salernitana – 16/04/2022 Spezia-Inter – 16/04/2022 Udinese-Empoli –

34^ giornata

24/04/2022 Bologna-Udinese – 24/04/2022 Empoli-Napoli – 24/04/2022 Genoa-Cagliari – 24/04/2022 Inter-Roma – 24/04/2022 Lazio-Milan – 24/04/2022 Salernitana-Fiorentina – 24/04/2022 Sassuolo-Juventus – 24/04/2022 Torino-Spezia – 24/04/2022 Venezia-Atalanta – 24/04/2022 Verona-Sampdoria –

35^ giornata

01/05/2022 Atalanta-Salernitana – 01/05/2022 Cagliari-Verona – 01/05/2022 Empoli- Torino – 01/05/2022 Juventus-Venezia – 01/05/2022 Milan-Fiorentina – 01/05/2022 Napoli-Sassuolo – 01/05/2022 Roma-Bologna – 01/05/2022 Samp-Genoa – 01/05/2022 Spezia-Lazio – 01/05/2022 Udinese-Inter –

36^ giornata

08/05/2022 Fiorentina-Roma – 08/05/2022 Genoa-Juventus – 08/05/2022 Inter-Empoli – 08/05/2022 Lazio-Sampdoria – 08/05/2022 Salernitana-Cagliari – 08/05/2022 Sassuolo-Udinese – 08/05/2022 Spezia-Atalanta – 08/05/2022 Torino-Napoli – 08/05/2022 Venezia-Bologna – 08/05/2022 Verona-Milan –

37^ giornata

15/05/2022 Bologna-Sassuolo – 15/05/2022 Cagliari-Inter – 15/05/2022 Empoli-Salernitana – 15/05/2022 Juve-Lazio – 15/05/2022 Milan-Atalanta – 15/05/2022 Napoli-Genoa – 15/05/2022 Roma-Venezia – 15/05/2022 Samp-Fiorentina – 15/05/2022 Udi-Spezia – 15/05/2022 Verona-Torino –

38^ giornata

22/05/2022 Atalanta-Empoli – 22/05/2022 Fiorentina-Juventus – 22/05/2022 Genoa-Bologna – 22/05/2022 Inter-Sampdoria – 22/05/2022 Lazio-Verona – 22/05/2022 Salernitana-Udinese – 22/05/2022 Sassuolo-Milan – 22/05/2022 Spezia-Napoli – 22/05/2022 Torino-Roma – 22/05/2022 Venezia-Cagliari –

Serie A, le date del campionato 2021/2022

L’avvio del campionato 2021/2022 è stato fissato nel weekend tra sabato 21 e lunedì 23 agosto, mentre l’ultimo turno si disputerà il 22 maggio 2022. Come stabilito dalla Lega, il torneo si fermerà per sei pause, una quella natalizia prevista dal 23 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 e cinque soste per dar spazio alle Nazionali. Inoltre, sono previsti anche cinque turni infrasettimanali, fissati il 22 settembre, 27 ottobre, 1º dicembre e 22 dicembre 2021, e il 6 gennaio 2022. Ecco nel dettaglio le date della Serie A:

Inizio: sabato 21 agosto 2021.

Fine: domenica 22 maggio 2022.

Turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1º dicembre e 22 dicembre 2021, e per il 6 gennaio 2022.

Soste: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre 2021 e 23 dicembre 2021 (pausa natalizia), 30 gennaio e 27 marzo 2022.

Serie A 2021/2022: la classifica aggiornata

– Squadra Partite Punti 1 Inter 20 49 2 Milan 21 48 3 Napoli 21 43 4 Atalanta 20 41 5 Juventus 21 38 6 Roma 21 32 7 Fiorentina 20 32 8 Lazio 21 32 9 Torino 20 28 10 Sassuolo 21 28 11 Empoli 21 28 12 Bologna 19 27 13 Verona 21 27 14 Udinese 19 20 15 Sampdoria 21 20 16 Spezia 21 19 17 Venezia 20 17 18 Cagliari 20 13 19 Genoa 21 12 20 Salernitana 19 11

Legenda:

Giallo: Scudetto e qualificazione in Champions League

Blu: Champions League

Arancione: Europa League

Verde: Conference League

Rosso: Retrocessione in Serie B

Serie A 2021/2022: la classifica marcatori

1. Dusan Vlahovic (Fiorentina) 16 reti

2. Ciro Immobile (Lazio) 15

3. Giovanni Simeone (Verona) 12

4. Lautaro Martinez (Inter) 11

5. Domenico Berardi (Sassuolo) 10

6. Duvan Zapata (Atalanta) 9

6. Joao Pedro (Cagliari) 9

8. Edin Dzeko (Inter) 8

8. Mattia Destro (Genoa) 8

8. Zlatan Ibrahimovic (Milan) 8

8. Gianluca Scamacca (Sassuolo) 8

8. Beto (Udinese) 8

8. Tammy Abraham (Roma) 8

8. Mario Pasalic (Atalanta) 8

15. Pedro (Lazio) 7

15. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) 7

15. Andrea Pinamonti (Empoli) 7