“Uomini e Donne”, l’addio più sofferto per i fan del programma: “Mi dispiace lasciarvi”. L’annuncio è arrivato nella puntata odierna

La puntata odierna di “Uomini e Donne” era attesissima dal pubblico di Canale Cinque. Finalmente, dopo ben quattro mesi, i fan hanno assistito alla scelta della tronista Roberta Giusti. La 21enne romana, la cui toccante storia personale ha commosso tutti, si è distinta per la semplicità ed il temperamento battagliero che l’hanno sempre contraddistinta. I suoi corteggiatori Luca e Samuele, nei rispettivi percorsi di conoscenza, hanno avuto il loro bel da fare.

Emozionata e splendida nel suo lungo abito da sera, la tronista ha ringraziato il pubblico e la redazione di “Uomini e Donne”, che ha sempre prestato attenzione alle sue esigenze e l’ha fatta sentire come a casa propria. Poco dopo l’ingresso in studio di Samuele, le parole di Roberta sono state interrotte da un annuncio sconvolgente: “Mi dispiace molto lasciarvi“. Scopriamo insieme chi l’ha detto e per quale motivo.

“Uomini e Donne”, l’addio più sofferto per il programma: “Mi dispiace lasciarvi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elodie svela i motivi della rottura con Marracash: “Vi spiego cosa è successo veramente…”

Poco dopo aver fatto il proprio ingresso in studio, Roberta ha parlato a cuore aperto rivolgendosi a Maria De Filippi e alla sua redazione. La 21enne romana, sopraffatta dall’emozione, ha ringraziato il programma per tutti i momenti che, in virtù della sua posizione privilegiata, ha avuto la possibilità di vivere. In particolare, la Giusti ha ricordato con affetto la collaboratrice Chiara: “Per me è diventata più di un’amica, siamo state sempre al telefono in questi mesi“.

In seguito, Roberta è stata raggiunta dai suoi corteggiatori, anche loro emozionatissimi in vista di ciò che li attendeva. E proprio Samuele, interpellato da Maria De Filippi, ha interrotto il discorso della tronista per esprimere alcune considerazioni. “Sono felice che questo percorso termini, soprattutto per lei” – ha spiegato il giovane, per poi aggiungere – “Però mi dispiace molto lasciarvi. Siete stati una famiglia“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ma la camicetta?”, Giulia Valentina “bagnata” dai raggi del sole manda in tilt il web – FOTO

La scelta di Roberta, come il pubblico ben sapeva grazie alle anticipazioni, è ricaduta proprio sul corteggiatore di Arezzo. Durante il discorso che la Giusti ha pronunciato rivolgendosi alla sua scelta, tutti i dettagli della loro frequentazione sono stati ripercorsi. La tronista ha rivelato di essersi sentita corteggiata e rispettata da Samuele: la loro conoscenza, a detta di Roberta, non ha mai subito battute d’arresto.

Ciò nonostante, i dubbi non hanno mancato di assalire la Giusti, che temeva che nell’atteggiamento di Samuele ci potesse essere qualcosa di costruito. “Ti ho messo tanto in dubbio, ho avuto paura di non riuscire a leggere il tuo carattere, troppo diverso dal mio“: questi i timori di Roberta, la quale, scegliendo Samuele, ha dimostrato di voler andare oltre le proprie paure.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ambra Angiolini, com’è diventata la figlia: due gocce d’acqua – FOTO

Il discorso di Roberta, che si è interrotto proprio sul più bello, si concluderà nell’appuntamento di domani. Il pubblico non vede l’ora di ascoltare le parole con cui la Giusti ha comunicato a Samuele di voler intraprendere una relazione con lui, in quella che sarà la prima, autentica scelta della stagione.