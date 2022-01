Valentina Ferragni ha sorpreso tutti con diversi scatti pubblicati sul suo profilo di Instagram: slaccia i jeans in pubblico e il web va in tilt

Valentina Ferragni è diventata nota agli occhi del pubblico per essere la sorella più piccola della famosa imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Con i suoi occhi chiarissimi e i suoi capelli biondi sembra un vero e proprio angelo caduto dal cielo. Nel corso del tempo, però, ha imparato a farsi amare come persona singola. Ha sempre mandato dei messaggi bellissimi e molto importanti a chi la segue, motivo per cui è diventata una delle Ferragni più amate della famiglia.

Valentina Ferragni conquista tutti: lo scatto spiazza tutti

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE