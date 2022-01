Il Volo, Piero Barone prende una decisione drastica. La FOTO lascia senza parole

Piero Barone, membro de Il Volo, ha reso il pubblico partecipe di un cambiamento impressionante: nessuno se lo aspettava da lui

Fortuito è stato l’incontro dei tre tenori all’interno della trasmissione “Ti lascio una canzone”. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, all’epoca, erano a malapena degli adolescenti, eppure il loro talento indiscusso venne notato dai maggiori esperti del panorama musicale. Ad oggi, la loro carriera è letteralmente in ascesa e si arricchisce quotidianamente di successi e di memorabili collaborazioni.

I tre cantanti, legati da un’amicizia che va ben oltre la sfera professionale, sono seguitissimi anche nel loro privato. Conoscere tutte le sfaccettature degli artisti de Il Volo sta diventando una vera sfida per i fan. E proprio Piero Barone, il maggiore dei tre, ha recentemente messo i fan al corrente di un cambiamento drastico: la foto vi lascerà di stucco!

Piero Barone, cambiamento drastico per il membro de Il Volo. La FOTO lascia senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “L’Eredità”, Ginevra Pisani e il retroscena sul programma: “Cosa c’è dietro”

L’immagine che gli italiani si sono costruiti di Piero Barone, nel corso di questi anni, non ha subito rivoluzionamenti. Il tenore, membro del trio de Il Volo, sfoggia il medesimo look ormai da molto tempo: gli occhiali squadrati e la barbetta sono, agli occhi dei più, il segno distintivo dell’amato cantante. Eppure, l’ultima foto pubblicata da Piero sui social sembra destinata a rimescolare le carte in tavola.

Il tenore, solamente alcuni giorni fa, ha mostrato al suo pubblico un cambio look che ha lasciato i suoi followers letteralmente senza parole. Barone ha infatti deciso di radere completamente la barba e di scattarsi un selfie senza indossare gli occhiali: una visuale a dir poco estrema per il pubblico, che non si sarebbe mai aspettato una simile scelta. “Chi è questo ragazzo?“, ha simpaticamente commentato un fan, non riconoscendo il proprio beniamino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ma quella coscia?”, Bianca Guaccero alza la gonna e il web va in tilt. La FOTO accende le fantasie

Lo scatto, in ogni caso, ha totalizzato una cifra impressionante di likes. Non sarà di certo il cambio look di Piero ad influenzare i consensi del magnifico trio, che aumentano ogni giorno di più.