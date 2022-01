Alessia Marcuzzi cambia ancora i piani: la decisione che ha spiazzato tutti

Alessia Marcuzzi ed il suo ritorno in tv. Quello che sta per succedere ha dell’incredibile: la presentatrice ad un passo dall’accordo

Alessia Marcuzzi ed il suo ritorno in tv. Quanto si è parlato di tutto questo nei mesi scorsi dopo il suo addio a Mediaset? Tanto, forse troppo. La conduttrice ha voluto prendersi, di sua spontanea volontà, una pausa per dedicarsi alla famiglia e alla sua attività imprenditoriale e forse il bisogno di rivederla sul piccolo schermo era più del pubblico che suo.

Più e più volte, fino a ieri, il suo nome era stato dato per certo sul palco dell’Ariston per questa terza volta di Amadeus come direttore artistico e conduttore. Ieri Ama ha annunciato i nomi delle cinque donne che lo affiancheranno ed Alessia non c’è affatto. Ma per lei ci sarebbe una decisione che se fosse confermata spiazzerebbe tutti. La data da segnare è il 9 febbraio.

Alessia Marcuzzi ed il ritorno in tv: il programma che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Cosa succede il 9 febbraio? Alessia Marcuzzi potrebbe tornare in tv e soprattutto a Mediaset. Secondo le indiscrezioni lanciate da TvBlog, l’ex compagna di Francesco Facchinetti potrebbe tornare a casa e ritornare a lavorare nell’azienda che l’ha accolta e fatta crescere per 25 anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Giulia Provvedi svela tutta la verità: “Una batosta incredibile ma…”

Ma le novità non sarebbero finite qua. La Marcuzzi ritornerebbe in una trasmissione a lei molto cara come al pubblico, in quella che potremmo definire una confort zone. Il 9 febbraio, infatti, al timone de “Le Iene Show” dovrebbe esserci proprio lei sostituendo Nicola Savino.

La trasmissione di Davide Parenti ritornerà, infatti, dopo il Festival ma senza il noto conduttore che è impegnato, al momento, con il nuovo programma “Back to School”. Savino non riuscirebbe, dunque, a conciliare i due impegni lasciando così il posto alla Marcuzzi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Eleonora Pedron, la prospettiva è frontale, il particolare non passa inosservato: “E’ perfetta” – FOTO

TvBlog parla di un accordo trovato tra Mediaset e la nota conduttrice che sarebbe perfetta per far ripartire “Le Iene Show” in grande stile, dopo “l’abbandono” di Savino continuando ad essere così il programma di punta di Italia 1. Pier Silvio Berlusconi rivorrebbe la Marcuzzi a tutti i costi e per lei le offerte sarebbero molto ghiotte.