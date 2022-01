Ana Mena, il saluto improvviso sul web: “A presto!”. Ma quando torna? – FOTO

La cantante Ana Mena saluta tutti i suoi fan sul web, una notizia che coglie di sorpresa: ecco quando è previsto il suo ritorno

Spagnola, ma ormai con il cuore diviso a metà e praticamente di casa in Italia. La famosa cantante Ana Mena è diventata una celebrità anche alle nostre latitudini, con un timbro vocale inconfondibile e non solo quello.

25 anni da compiere il 25 febbraio e una carriera musicale iniziata di fatto già in tenera età, ha iniziato a farsi conoscere nel nostro paese nel 2018. All’epoca, collaborò con il rapper Fred De Palma al singolo ‘D’estate non vale’. Una collaborazione bissata l’estate successiva con ‘Una volta ancora’.

Ana Mena è ormai di fatto una voce imprescindibile del nostro panorama musicale se parliamo di tormentoni estivi. Nel 2020 e nel 2021, ha avviato un sodalizio con Rocco Hunt, prima con ‘A un passo dalla luna’ e poi con ‘Un bacio all’improvviso’. Melodie che l’hanno resa celebre, ma a colpire, più di tutto, è il suo fascino.

Ana Mena saluta tutti, ora l’attesa per il grande evento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANA MENA (@anamenaoficial)

Un fascino che la porta oggi a sfiorare il milione di followers su Instagram, una cifra che di questo passo verrà abbattuta presto. L’ultimo post coglie un po’ tutti di sorpresa, con Ana che saluta tutti scrivendo ‘A presto‘.

Impegni di lavoro la attendono nelle prossime settimane, l’inizio di 2022 sarà decisamente pieno per lei. Che con un sorriso e il solito sguardo seducente, in più scatti, ‘consola’ i fan italiani che non la vedranno per un po’.

Il ritorno, in realtà, è previsto tra non molto. Ana parteciperà infatti per la seconda volta al Festival di Sanremo. All’Ariston, porterà il brano ‘Duecentomila ore’.

Grande attesa per tutti i fan, che in questa occasione la vedranno esibirsi in solitaria anziché in coppia. Ci sono tutte le premesse per una esibizione spettacolare.