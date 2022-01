“Da inserire nelle sette meraviglie del mondo” Anna Safroncik, il panorama accende le fantasie più nascoste: passione multisensoriale – FOTO

Anna Safroncik, tra le spiagge del Messico spicca lei, come una fantastica serena in riva al mare.

Il suo sguardo cattura e la sua bravura incolla sempre tantissimi spettatori davanti la televisione. Anna Safroncik, ex finalista a Miss Italia, è oggi una splendida attrice e vanta un curriculum ricchissimo. I fans la seguono anche sui social dove l’artista spesso omaggia il suo pubblico con foto che le rendono sempre giustizia.

Scatti quotidiani mentre svolge varie mansioni e momenti dedicati al lavoro e perché no? anche al relax. A tal proposito Anna ha condiviso numerosi post che la vedevano prima in Costa Rica e poi in Messico come queste ultime foto, i bikini striminziti piacciono tantissimo ai followers.

Anna Safroncik, in spiaggia ad accendere le fantasie più nascoste

“I tuoi occhi sono da Inserire nelle sette meraviglie del mondo 😍😍” uno dei tanti commenti a caldo che la bella attrice riceve sotto il suo ultimo post mentre sfoggia uno stile glamour e seducente. Un cappello giallo con piume, che ben si adatta all’ambiente latino nel quale si trova. Direttamente dal Messico la Safroncik si gode le bellissime spiagge e indossando un abito da mare che lascia immaginare che sotto non ha nulla.

La visione crea un interessante effetto vedo non vedo che certamente lascia a bocca aperta i fans dell’attrice che non si perdono d’animo e manifestano tutto il loro apprezzamento. Scollato e dai tessuti leggeri, l’attrice sa come essere alla moda senza rinunciare alla comodità. Qualcuno coglie l’occasione per complimentarsi per la sua ultima partecipazione televisiva: “Bella la puntata di ieri con Alberto Angela. Sei stata bravissima ❤️”.

“Una delle più belle del mondo! 😍😮” trionfo di commenti sulla bacheca di Anna. Come già accennato, non è il primo post che la stessa dedica a questo incredibile viaggio che sta vivendo, un’occasione per ammirare posti pieni di fascino e così tanto lontani da noi.