Arisa ha rivelato confessioni molto intime riguardanti il suo rapporto con il proprio corpo. In questo senso, Ballando con le stelle è stato una salvezza.

Rosalba Pippa, in arte Arisa, artista famosa nel panorama italiano musicale, sta vivendo un periodo di rinascita. Da pochissimo ha, infatti, vinto il programma “Ballando con le stelle” nel quale ha fatto coppia col ballerino Vito Coppola. Nata a Genova, classe 1982, Arisa si è fatta conoscere dal pubblico italiano per la voce, il suo talento e la sua personalità gioiosa. Dalla piccola cittadina di Pignola, in provincia di Potenza, nella quale è cresciuta insieme ai suoi genitori e alle sue due sorelle, fino al palco di Sanremo.

Ma cosa c’è dietro il personaggio di Arisa e quella corazza che lei con tanta cura è riuscita a farsi? C’è una ragazza, come tante, con le sue insicurezze. Negli ultimi anni la cantante si è messa a nudo su tanti problemi che la riguardano, probabilmente anche grazie al movimento di Body Positivity. Arisa è riuscita a mostrare il suo lato più vero. La scorsa estate ha rivelato di soffrire di tricotillomania spiegando: “Sì, ho coraggio. Anche paura… Ma più coraggio.”

Arisa si lascia andare a dichiarazioni private: “sembrava che tutti fossero autorizzati a fare commenti…”

In un’intervista al Corriere della Sera la cantante ha spiegato che la soddisfazione più grande, dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, fosse proprio la premiazione per qualcosa che sembrava lontano da lei. “E dire che nel ballo ero abbastanza indietro: sono da sempre scoordinata” spiega Arisa. Sul suo corpo l’artista ha rivelato di non essersi sempre accettata: “Mi sono sviluppata a nove anni e da allora sembrava che tutti fossero autorizzati a fare commenti sul mio seno o a darmi fastidio. Così ho iniziato a coprirmi. – continua – Ne ha risentito anche il mio corpo: avevo una postura ingobbita in avanti. In queste settimane ho capito quanto sia stupido avere vergogna di certe cose“.

Sembra che poi che tra Arisa e il suo partner di ballo, dopo la partecipazione al programma di Milly Carlucci e nel mentre, abbiano costruito un’intesa che va oltre la semplice amicizia. Nonostante le avances da parte del ballerino Vito nei confronti di Arisa, la cantante è stata molto chiara sul loro rapporto esclusivamente amichevole: “Il problema è essere desiderata da una persona da cui non vuoi essere desiderata. Io, in genere, scelgo sempre una persona sola. Prima che ce ne sia un’altra, ce ne passa”.

“Io voglio imparare ad amare”, afferma la cantante nel suo ultimo post sui social. Prontamente Michela Andreozzi le commenta: “e pure a farti amare”. Sarà pronta la cantante, nonché ballerina, a riaprire il suo cuore?