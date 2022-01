“Sembri una ragazzina” Benedetta Parodi in mezzo ai pacchi, qualcuno non gradisce. Il motivo FOTO

Benedetta Parodi, dopo Natale, è tornata a mettersi a lavoro: oltre a riprendere la sua forma fisica originale, ha deciso di fare anche un altro nuovo stravolgimento

Benedetta Parodi è una dei personaggi più amati della televisione e, da un po’ di anni, anche del mondo del web. La sua carriera è cominciata quando è stata presa come conduttrice di un programma televisivo su LA 7, dove cucinava delle ricette e molto spesso combinava dei disastri. Con la sua spiccata ironia e la sua dolcezza è riuscita ad entrare nelle case di tutti gli italiani, conquistando ogni giorno molteplici telespettatori. In seguito, è approdata anche su Instagram, dove ha ricevuto moltissimi consensi.

Benedetta Parodi, lo scatto scatena le polemiche: “Senza pudore”

Con i suoi followers di Instagram, Benedetta condivide tantissimi momenti di vita quotidiana e anche le sue tantissime ricette. A loro rivela anche quello che succede, come ad esempio questo periodo che si sta rivelando molto importante per lei. Dopo Natale ha deciso di tornare a mangiare sano per riprendere la sua forma fisica, ma soprattutto ha deciso di fare uno stravolgimento importante per la sua vita di tutti i giorni: fare dei lavori in casa.

“Dopo le vacanze riprendono anche i lavori nella mia casina che sto ristrutturando con gli esperti” ha scritto su Instagram. Infatti Benedetta ha pubblicato uno scatto di lei in mezzo agli scatoloni per far vedere ai suoi followers a che stanno i lavori. In molti non hanno apprezzato il fatto che, una foto così genuina, avesse come fine una sponsorizzazione.

Nonostante ciò, la foto ha ricevuto tantissimi likes ma anche tanti auguri per la casa. E, in fin dei conti, è anche giusto che Benedetta ringrazi l’azienda che si sta prendendo cura di lei.