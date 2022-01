Bianca Guaccero, il vestito scende e scopre le curve: “Disarmante” – FOTO

Bianca Guaccero in un primo piano da urlo su Instagram, l’attrice e conduttrice tv seduce gli ammiratori: favolosa

Bianca Guaccero è uno dei volti in assoluto più amati sulla Rai. Da anni, presentatrice tv impeccabile e attrice con alle spalle grandi interpretazioni, può contare su un nutrito numero di fan, sul web e non.

Oltre 761mila i followers su Instagram per la showgirl pugliese, che tra qualche giorno (il 15 gennaio) compirà 41 anni. Un fascino e un’eleganza che non sfioriscono minimamente, anzi, continuano ad ammaliare gli ammiratori.

Anche nella nuova stagione di ‘Detto Fatto‘, programma di cui è per il secondo anno consecutivo il volto principale – ha raccolto l’eredità di Caterina Balivo – Bianca sta raccogliendo davvero un grande successo. Non mancano mai, sotto i suoi post sul web, messaggi di vera e propria adorazione.

Bianca Guaccero, uno sguardo che non ammette repliche: sensualità irresistibile, il dettaglio che accende il web

Anche nel suo ultimo scatto, Bianca non ci delude e sfoggia al tempo stesso eleganza, magnetismo, aura seducente. Un primo piano in cui, con grande semplicità, c’è davvero tutto di lei.

Nel backstage, poco prima di andare in onda in trasmissione, Bianca si scatta un selfie che lascia davvero senza parole. Il suo sguardo, come sempre, non fa prigionieri. Guarda dritta nell’obiettivo e non ammette repliche.

Bianca si prepara come sempre a intrattenere i telespettatori e, dall’anticipazione che possiamo ammirare, intuiamo subito che anche questa volta il suo stile sarà impeccabile. Con un tocco seducente tutto suo, inconfondibile.

Sembra mantenere il vestito su di sé, facendolo comunque, sapientemente, scivolare verso il basso. Il dettaglio della scollatura si intravede appena, ma è da solo più che sufficiente a scatenare i commenti dei fan, che esaltano la sua bellezza.

Il fascino mediterraneo della Guaccero non stanca davvero mai e la pioggia di like ne è la logica conseguenza.