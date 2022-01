La soubrette Antonella Mosetti gioca con le trasparenze per un risultato “da Oscar”. Per i suoi fan è un ordigno di sensualità pronto a esplodere.

La showgirl classe 1975, Antonella Mosetti, ha esordito nel mondo dello spettacolo ad inizio anni ’90 con alcune apparizioni sul grande schermo, per poi coronare ufficialmente il suo ruolo di soubrette con la partecipazione al noto format televisivo di “Non E’ La Rai“. Più tardi, e soltanto dopo aver dato il suo contributo anche nel ruolo di ballerina a “Ciao Darwin“, nel 2000 apparirà nuovamente in una pellicola cinematografica realizzata dall’attore e regista Carlo Verdone, “C’era Un Cinese In Coma“.

Ad oggi la soubrette di origini romane, e nata sotto il segno del Leone, è molto seguita anche sui social. Ultimamente vanta, in particolare, un notevole riscontro sulla piattaforma di Tik Tok, dove è solita cimentarsi in video spesso caratterizzati da performance di doppiaggio, basati su successi musicali del momento. Su Instagram, invece, la showgirl condivide settimanalmente scatti “disarmanti”, e che risultano anch’essi altamente graditi ai suoi fan.

“Posa bomba” Antonella Mosetti calze a rete, curve da Oscar e trasparenze “da infarto” – FOTO

