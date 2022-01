C’era forse da aspettarsi un ultimo azzardo da parte di Chiara Ferragni dopo il suo ritorno a Milano? Il cambiamento sembrerebbe mozzafiato. “Non sono favolose?”

“Sono tornata“, aveva annunciato in tal modo il suo rientro in città, e soltanto meno di ventiquattro ore fa, la Chiara Ferragni nazionale. L’imprenditrice e fashion blogger di origini cremonesi ha trascorso il passato weekend in Svizzera. Dopo aver raggiunto, in compagnia del suo amato Fedez, l’accogliente rifugio presso la suggestiva località di Crans Montana, la coppia aveva difatti deciso di abbandonarsi totalmente ad una pausa innevata e rigenerante.

Sebbene, anche in tale occasione, Chiara non aveva mancato di continuare a stupire i suoi fan grazie alla pubblicazioni di sempre nuovi consigli altamente glamour e sempre alla moda. Infine, al suo ritorno a Milano, una sorpresa ha inaugurato con maggior enfasi l’inizio di questo 2022. E riuscendo a rimanere in stretta correlazione con i più richiesti must del momento. Scopriamo adesso, più nei dettagli, di cosa si tratta.

“Brava, è il colore dell’anno” Chiara Ferragni il cambiamento che lascia il segno – VIDEO

“Highlights of today and my new nails“. Chiara, pubblicando stamani una lunga serie di istantanee, in cui desidera mostrare un outfit semplice ma a prova di standing ovation, svelerà al contempo un “prezioso” contenuto video. Ed in cui sarà possibile osservare, più da vicino, i punti di forza del suo entusiasmante nuovo look. L’influencer trentaquattrenne pone così l’accento sul cambiamento della sua, mai così scintillante, manicure.

“Pink Starlight effect“, è questa la nuance scelta dall’imprenditrice ed indicata relativamente in didascalia. “Brava“, risponderà allora con prontezza una delle più fedeli fan di Chiara. “E’ il colore dell’anno“.

“Sono favolose” aggiungerà in seguito un’altra utente, concludendo il suo pensiero con una più che attinente affermazione: quest’ultime saranno secondo il suo parere “unghie scintillanti come te“.

Infine, l’accurata manicure pare sia stata realizzata, come ha successivamente indicato la stessa fashion blogger attraverso il suo ultimo post, da @passioneunghieofficial.