“Andate via tutti e tre!”: cavalieri allontanati da “Uomini e Donne”. Il motivo è clamoroso

“Andate via tutti e tre!”: cavalieri allontanati da “Uomini e Donne”. Il motivo è davvero clamoroso ed ha lasciato il pubblico di sasso…

Oggi, mercoledì 12 gennaio, è andata in onda la seconda parte della scelta di Roberta Giusti. La tronista romana, che ha deciso di lasciare il programma al fianco di Samuele, ha tuttavia assistito ad un siparietto che nessuno, in studio, aveva previsto. Maria De Filippi, spiazzando tutti i presenti, ha deciso di offrire il trono a Luca, il corteggiatore che è stato la non scelta di Roberta. La conduttrice, che ha apprezzato l’autenticità del ragazzo, è certa del fatto che lui riesca a trovare la donna adatta a sé.

Successivamente, la puntata è proseguita all’insegna delle dinamiche del trono over. Finalmente, dopo svariate settimane, la dama Ida Platano è tornata ad essere la protagonista della scena. Durante il momento a lei dedicato, tuttavia, è accaduto un fatto che ha lasciato di stucco i membri del parterre. La situazione, per tre cavalieri, si era fatta letteralmente insostenibile: “Andate via!“.

Dopo la fine della frequentazione con Diego Tavani – peraltro non presente in trasmissione -, Ida Platano è tornata ad essere la protagonista delle vicende di “Uomini e Donne”. Maria De Filippi, dopo averla chiamata al centro studio, le ha annunciato l’arrivo di tre cavalieri venuti in trasmissione per conoscerla. Un momento che il pubblico presente ha accolto con un caloroso applauso.

I tre aspiranti corteggiatori di Ida erano Raffaele, Giuseppe e Giovanni. Ciascuno di loro ha elogiato la bellezza della dama ed ha ribadito con grande trasporto la volontà di frequentarla. “Se me ne darai l’opportunità, sarò l’ultimo uomo che potrà dirsi onorato di averti conosciuta“: queste le lusinghe di Giuseppe, che hanno a dir poco imbarazzato Ida.

Ad interrompere il siparietto, come era prevedibile, ci ha pensato Tina Cipollari, che in quanto a schiettezza non ha rivali all’interno dello studio. “Non preoccupatevi, non resterete molto. Fra pochi minuti andrete via tutti e tre!“: questa la sentenza dell’opinionista, che ha suscitato le risate dei presenti in studio, compresa Ida. Secondo la Cipollari, infatti, nessuno dei tre aveva minimamente suscitato la curiosità della Platano.

Le parole dell’opinionista sono state in seguito confermate dalla stessa Ida, che ha ringraziato i tre cavalieri, rifiutandone però il corteggiamento. Giuseppe, prima di lasciare lo studio, ha avanzato una richiesta inaspettata alla De Filippi: “Io ho tanta voglia di innamorarmi. Se non vado contro le regole del programma, vorrei rimanere“. Richiesta che la conduttrice ha immediatamente accolto con immenso piacere.

Di sicuro, stando a quanto accaduto oggi, per Giuseppe non c’è speranza di conquistare il cuore di Ida. Tuttavia, non è da escludere che il cavaliere riesca a trovare l’anima gemella proprio grazie alla trasmissione.