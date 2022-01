L’attrice non ha mezze misure e ancora una volta ha fatto sussultare i fan con un look molto ricercato che mette in evidenza la sua silhouette perfetta.

Dal primo gennaio Claudia Gerini è entrata nuovamente nelle case degli italiani con la pellicola “Lasciarsi un giorno a Roma” film disponibile su Sky Cinema diretto e interpretato da Edoardo Leo con Stefano Fresi e Marta Nieto.

Ancora una volta lei ha saputo regalare tanta emozione al pubblico che la segue fin dal suo debutto, sempre affascinante e poliedrica a seconda di ogni nuova collaborazione che le viene proposta. Magnetismo che mantiene anche a casa, vediamo le ultime foto surreali che la bellezza romana ha immortalato proprio nella sua abitazione poche ore fa.

Elena Sofia Ricci commenta la Gerini, la risposta più bella

Il messaggio usato dall’attrice per descrivere il carosello di foto del suo ultimo post Instagram è “After midnight”. Una dedica alquanto bizzarra visto che negli scatti la vediamo accanto al fornello e poi accomodata su una poltroncina con décolleté vertiginose verde bandiera ed un tubino mono spalla rosa confetto che la arriva fino alle ginocchia.

Claudia mostra non solo un lato B d’acciaio che fa l’invidia di colleghe attrici molto più giovani ma anche uno stacco di coscia non indifferente sottolineato dalle scarpe a stiletto che alzano otticamente ancora di più i polpacci già tonici e snelli.

Una bellezza inarrivabile a cui neppure l’amica Elena Sofia Ricci è riuscita a stare indifferente, scrivendo uno dei messaggi più belli e divertenti del post, ovvero: “Anch’io…sempre così…after midnight!!🤪🤪😂”.

Alla Ricci si sono accodati anche i follower della divina, che l’hanno letteralmente sommersa di complimenti estasiati per tale visione improvvisa e proprio per questo anche tanto più elogiata: “Incantevole ❤️”, “Il tempo si è fermato per te?!”, “Top Claudia 🔝”, “Guapa, Sexy ❤️”, “Che meraviglia, complimenti per l’eleganza 👏”.