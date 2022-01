“Così mi fai prendere un infarto”, Claudia Ruggeri il selfie in intimo fa perdere la testa: oltre ogni limite – FOTO

Claudia Ruggeri scuote il web con un selfie in intimo da far perdere la testa a chiunque. Il meglio in un unico scatto.

La Miss del noto quiz di Canale 5, Avanti Un Altro propone un selfie ad altissima temperatura. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti si materializza di fronte l’espressione attonita dietro le quinte, degli utenti social.

Claudia Ruggeri stavolta ha davvero dato il meglio di sè. Si tratta della prima condivisione dell’anno solare e di certo non poteva apparire banale. Paolo Bonolis ha la fortuna di aggiungere alla ‘batteria’ delle sue dive sul piccolo schermo, un pizzico di sensualità in più per rendere l’atmosfera televisiva ancor più stuzzicante dello scorso anno.

Da un po’ di tempo a questa parte non si riscontrano notizie che affianchino Claudia al nuovo principe azzurro. Nel frattempo la Miss si deve accontentare di tanti cuori tra web e telespettatori e in questa speciale occasione non poteva fare meglio per ricambiare il sostegno

Claudia Ruggeri accende la passione con un primo piano da arresto cardiaco: dannatamente bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ma la camicetta?”, Giulia Valentina “bagnata” dai raggi del sole manda in tilt il web: un fascino esclusivo – FOTO

Come un fulmine a ciel sereno, la Miss di Avanti Un Altro, Claudia Ruggeri irrompe sui social network e fa il carico di emozioni.

I followers non sono riusciti a contenere la propria libidine di fronte ad uno spettacolo unico di Madre Natura, una bellezza al naturale che non lascia spazio alle interpretazioni.

“Così mi fai prendere un infarto” risponde uno dei suoi followers, tramortito dalle capacità uniche di seduzione della showgirl. Da “raccomandata” di Paolo Bonolis a diva protagonista, il passo è davvero breve.

Per Claudia Ruggeri è arrivato il tempo delle conferme o meglio della consacrazione ufficiale, come si può evincere dall’incantevole e invitante selfie da censura condiviso su Instagram.

La Miss avvia la telecamera del suo smartphone e appare davanti allo specchio di casa con un completo intimo color vaniglia, da far perdere la testa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, l’addio più sofferto per il programma: “Mi dispiace lasciarvi”

L’enorme abbondanza delle forme è un panorama da “cartolina” a luci rosse, il luogo in cui chiunque farebbe carte false pur di spendere anche solo un attimo del proprio tempo in sua caliente compagnia.