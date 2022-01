Il compagno letteralmente “dei suoi sogni” è stato immortalato con Vanessa Incontrada. Uno scatto li vede insieme in un momento di totale simbiosi.

In crescente attesa di assistere all’interpretazione del suo nuovo ruolo da protagonista per la fiction “Fosca Innocenti“, nella giornata di oggi, 12 gennaio, i fan dell’ex modella, attrice e conduttrice di origini spagnole, Vanessa Incontrada, avranno modo di sorprenderla nel frattempo “in ottima compagnia“.

Con molta probabilità l’incipit del suddetto dramma poliziesco, suddiviso in quattro puntate, verrà trasmesso su Canale 5 ed a partire dalla seconda settimana di febbraio 2022. Ma, tralasciando le novità sul fronte televisivo, chi sarà, in questo momento, comodamente adagiato al suo fianco? “Come si chiama“, dunque, il compagno dei suoi sogni?

“Da non credere!” Vanessa Incontrada a letto con lui è perfetta sincronia – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

“Un sonno profondo” quello di questa mattina per Vanessa. La quale desidera immortalarsi ad occhi chiusi, ed in uno scatto di “estrema dolcezza“, al fianco del suo Zelig. Lui è infatti soltanto uno degli ultimi esemplari ad essere stato accolto in casa. Per un totale di ben tre amici a quattro zampe.

Zelig, così soprannominato dalla nata sotto il segno del Sagittario in onore dell’indimenticabile ed assai longeva esperienza, nell’omonimo programma, al fianco di Claudio Bisio, fa parte di una meravigliosa coppia di Golden Retriever adottati dall’attrice soltanto poco più di un anno fa.

“Un selfie mentre Tokyo dorme” e “quanta dolcezza” da mostrare ai suoi fan. In sole ventiquattrore la conduttrice è riuscita a pubblicare ben due ritratti al fianco degli “irresistibili pigroni“. Ma, entrambi, totalmente all’insegna della tenerezza, non potranno che conquistare a dismisura gli utenti di Instagram. Manca all’appello soltanto Gina. Il simpatico esemplare di barboncino, con lei da quattro annualità. In conclusione vi saranno però degli utenti che non riusciranno a trattenere un’esilarante vena ironica sulla questione.

I quali preferiranno sfogarla fra i commenti agli scatti. Insomma, quest’ultime, saranno per loro ed ormai senza ombra di dubbio: delle autentiche “foto da CANEndario“.