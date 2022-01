Elettra Lamborghini, è la prima italiana a riuscirci: dove sarà “esposta”

Per Elettra Lamborghini in arrivo un riconoscimento davvero speciale. Ecco dove sarà “esposta” e perché la scelta è ricaduta su di lei

Con la sua esuberante personalità divide il pubblico, eppure è innegabile che Elettra Lamborghini sappia come attirare l’attenzione. Dalla sua carriera musicale agli impegni televisivi, milioni di fan al seguito -e non solo italiani- pronti a sostenerla e a seguirla nei suoi progetti. Tra i personaggi più discussi e chiacchierati, Lamborghini è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio anche all’estero, in modo particolare nei Paesi Bassi. Questo è dovuto anche alla notorietà del marito, il produttore e deejay Afrojack, originario del luogo, che le ha dato modo di farsi conoscere anche lì. Ora, proprio dai Paesi Bassi, arriva per lei un riconoscimento piuttosto speciale.

Elettra Lamborghini avrà la sua statua di cera: sarà la prima italiana a riceverla

Una sorpresa che entusiasmerà non solo la diretta interessata ma anche tutti i suoi fan. A partire da quest’estate chiunque deciderà di visitare la città di Amsterdam e in particolare il suo Madame Tussauds, potrà avere un incontro ravvicinato con Elettra Lamborghini.

La cantante sarà esposta al noto Museo delle cere, dove il pubblico potrà osservare e farsi fotografare insieme alla sua statua. La decisione da parte dei Paesi Bassi è avvenuto in seguito a un incremento del turismo italiano nella città, portando così alla scelta di rappresentare un personaggio del nostro Paese.

La scelta è ricaduta proprio su Lamborghini, che sarà la prima celebrità italiana a essere esposta al museo di Amsterdam. Un riconoscimento legato alla popolarità di Elettra soprattutto tra il pubblico più giovane, e che vuole onorare il suo legame con il Paese d’origine del marito.

La statua è già in progettazione e sarà inaugurata in Italia verso il mese di maggio, per poi essere presentata ufficialmente nel Madame Tussauds olandese.

Un grande riconoscimento per Elettra Lamborghini che condividerà insieme ai suoi fan la rivelazione della statua e le emozioni provate per essere stata scelta a rappresentare l’Italia.