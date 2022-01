La cantante nel 2009 ha dovuto affrontare una sfida personale incredibile che l’ha resa però ancora più forte di fronte alle avversità della vita.

La salentina classe 1984 è tra le cantanti italiane più apprezzate degli ultimi dieci anni per via della sua voce graffiata ed il sound rock che porta dentro le vene sin da giovanissima quando ha vinto sul palco di “Amici” e la sua popolarità è cresciuta in modo esponenziale.

Emma Marrone oggi è non solo un simbolo della musica italiana ma anche giudice affermato di “X Factor” e paladina di progetti sociali contro la violenza di genere in spot televisivi molto noti.

Lei però dal 2011 è anche testimonial dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro e ha partecipato a campagne di prevenzione oncologica promosse dall’Onlus Associazione nazionale tumori. Dopo la malattia che l’ha colpita a più riprese nel 2009 è la persona giusta per fare comunicazione sul tema e spiegare in modo efficace come poterlo superare.

Emma Marrone, la vittoria più difficile contro il cancro

“Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento”, ha confessato Emma a “Verissimo” quando il tutto era ormai passato ed il cancro alle ovaie e all’utero era solo un brutto ricordo.

La prima operazione nel 2009 appena poco prima di entrare a far parte di “Amici”. Emma allora chiese a Maria De Filippi di tacere sulla sua salute per non sfruttare la notizia a suo vantaggio.

Vince poi anche “Sanremo” nel 2012 con ‘Non è l’inferno’ dopo essere arrivata seconda un anno prima con i Modà. Nel 2013 il nuovo fermo legato al tumore che è tornato più forte di prima, con lui anche l’asportazione di parte delle ovaie e la tuba (in questa occasione Emma fa congelare il tessuto ovarico).

L’ultima ricaduta infine a settembre 2019 quando tutto sembrava ormai in fase di guarigione e solo un brutto ricordo. Emma cancella un concerto per “problemi di salute” allarmando il suo pubblico ed il web che segue preoccupato più che mai il suo caso.

L’ennesima operazione sotto i ferri e poi il risveglio con il messaggio social ai fan: “È stata dura… ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”.

Sono trascorsi diversi mesi e la giovane cantante sembra nel pieno delle forze, l’intensa attività sul palco è la sua arma migliore e l’antidoto contro ogni preoccupazione. I fan inoltre ogni giorno le esprimono una grande vicinanza emotiva che fa da cuscinetto ad ogni avversità.