E’ la figlia di uno dei più grandi attori italiani e ha due labbra bellissime. La riconosci? – FOTO

La figlia di uno dei più grandi attori italiani ha due labbra da impazzire e ha postato uno scatto su Instagram: la riconosci?

Michele Placido è uno degli attori più apprezzati dagli italiani. Dopo l’ingresso in polizia all’età di 18 anni, il nativo di Ascoli Satriano decise di lasciare la divisa e di dedicarsi al teatro. Qualche anno più tardi, il classe 1946 entrò anche nel mondo del cinema. Il ruolo che gli ha donato una popolarità clamorosa è stato sicuramente quello dell’insegnante in ‘Mery per sempre’ di Marco Risi. La pellicola si aggiudicò diversi riconoscimenti e premi, tra cui l’Efebo d’Oro nel 1989 e il Ciak d’Oro nel 1990 nella categoria miglior film.

Michele si è sposato nel 1989 con Simonetta Stefanelli: la coppia ebbe 3 figli, tra cui Violante Placido. Quest’ultima è diventata cantante ed attrice e ha preso parte a film di successo. La figlia del grande attore è una donna di rara bellezza e ha due labbra da mozzafiato.

Donna bellissima e due labbra da impazzire: la carriera di Violante Placido

Violante è una donna bellissima e le sue labbra fanno letteralmente impazzire. Questa sera, la figlia di Michele Placido ha piazzato su Instagram una fotografia in cui ha postato in primissimo piano la sua bocca e la sua lingua. “Finiti i dolci della Befana”, ha chiesto al suo pubblico stuzzicato l’immaginazione del popolo del web.

L’avvenenza della nativa di Roma non la si scopre di certo oggi: non a caso nella sua carriera ha realizzato anche alcuni calendari sexy per l’edizione italiana di Playboy. La classe 1976 non ha prestato il suo volto solamente ad opere italiane, ma ha collaborato con fenomeni come George Clooney (in ‘The American’) e Nicolas Cage (in ‘Ghost Rider – Spirito di vendetta).

Gli italiani avranno sicuramente apprezzato la sua performance in ‘Fino all’ultimo battito’, serie televisiva targata Rai in cui lei era protagonista al fianco di Marco Bocci.