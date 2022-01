Che fine ha fatto Filippo Bisciglia? L’indiscrezione della fidanzata Pamela Camassa: “lo vedremo a…”. Annuncio clamoroso!

La carriera di Filippo Bisciglia è iniziata nel lontano 2006 attraverso la partecipazione al “Grande Fratello”. Il concorrente, originario di Roma, si classificò secondo durante la sesta edizione del reality: una posizione che gli permise di guadagnare molta popolarità e di avviare una brillante carriera televisiva.

Ad oggi, il pubblico lo ricorda soprattutto per essere l’insostituibile presentatore di “Temptation Island”. Il trasporto e l’empatia con cui Bisciglia partecipa al percorso dei concorrenti sono le armi che rendono il suo stile di conduzione perfettamente congruo al programma. Tuttavia, a partire dallo scorso luglio – mese in cui è terminata la trasmissione -, i fan non hanno più avuto notizie di lui. Che fine ha fatto l’amato conduttore? Scopriamolo insieme.

Filippo Bisciglia, l’indiscrezione della fidanzata Pamela Camassa: “lo vedremo a…”

Filippo Bisciglia, conduttore di “Temptation Island”, tende a ricomparire sulle scene televisive solo in prossimità dell’estate. D’altronde, la trasmissione di Maria De Filippi non avrebbe potuto scegliere un padrone di casa migliore di lui. I fan, per avere notizie sul loro beniamino, sono costretti a spulciare il suo profilo Instagram. A quanto pare, il presentatore ha trascorso le vacanze in famiglia, affiancato dalla mitica nonna Wilma, che Filippo non ha mancato di immortalare in divertenti siparietti.

Solo alcune settimane fa, tuttavia, è trapelata un’indiscrezione che ha lasciato il pubblico di sasso. A lanciarla era stata proprio Pamela Camassa, compagna di Bisciglia da molti anni. “Filippo è un tipo espansivo, lo vedrei bene nei panni di opinionista“: questo il sogno della modella per il fidanzato.

La Camassa ha affermato che, alla luce del percorso di crescita professionale di Filippo, i tempi sarebbero maturi affinché il conduttore compia un definitivo salto in avanti. Frasi, quelle di Pamela, che non hanno mancato di scatenare la curiosità dei fan.

Che Bisciglia si stia preparando ad approdare all’interno di una trasmissione in qualità di opinionista? Staremo a vedere. Di certo, al presentatore non mancano le qualità e la verve per affrontare un simile impegno televisivo.