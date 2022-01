Flavio Insinna, l’annuncio che pesa a “L’Eredità”: le dichiarazioni hanno lasciato il pubblico senza parole

È ufficialmente iniziata la sfida tra i due quiz game più amati dal pubblico. Per il momento, “L’Eredità” sembra ancora la trasmissione leader della fascia oraria del preserale. Nella giornata di lunedì 10 gennaio, il gioco televisivo di Flavio Insinna ha registrato uno share pari al 25,8%, mentre “Avanti un altro!”, nonostante l’irriverente coppia di presentatori, si è assestato attorno al 19,4% di share.

Il successo della trasmissione di Rai 1, che non conosce battute d’arresto, è ovviamente determinato dai partecipanti stessi, che con i loro siparietti contribuiscono a movimentare le dinamiche dello studio. All’inizio della puntata odierna, tuttavia, l’annuncio della campionessa in carica ha fatto rimanere di sasso Flavio Insinna. Nessuno si aspettava una confessione del genere…

Flavio Insinna, l’annuncio che pesa a “L’Eredità”: “È accaduta una cosa tragica”

Eguagliare gli ascolti de “L’Eredità” si sta rivelando un’impresa dura per Paolo Bonolis. Il quiz game di Flavio Insinna, come testimoniano i dati auditel, continua ad essere il preferito del pubblico televisivo. Merito non solo del talento del conduttore, ma anche dei siparietti a cui i concorrenti non mancano di dar vita. Proprio oggi, in apertura di puntata, tutte le attenzioni del pubblico si sono riversate sulla campionessa in carica Sara.

“Purtroppo ieri non hai indovinato la parola, che era nuoto…“, ha osservato il presentatore, dando il benvenuto alla partecipante. Quest’ultima, con profondo rammarico, ha fatto un annuncio che ha spiazzato il conduttore, così come i presenti in studio: “La cosa più tragica è che l’ha indovinata mia mamma Annamaria!“.

Insinna, incredulo, ha chiesto alla concorrente di confermare le parole appena pronunciate. La campionessa di giornata, che è parsa alquanto scossa per via dell’accaduto, non ha mancato di aggiungere ulteriori, divertenti dettagli: “Mi ha presa in giro tutta la sera“.

Flavio Insinna, per incoraggiare la concorrente, le ha rivolto un’osservazione che l’ha immediatamente confortata. “Ringraziamo Annamaria, che ti ha mandata qui e ci ha fatto un regalo“: parole toccanti, quelle del conduttore, che hanno permesso a Sara di riacquistare la sicurezza perduta e di concentrarsi sulla gara.