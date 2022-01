Flora Canto ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha annunciato il suo matrimonio con Enrico Brignano: emergono dettagli succosi.

Flora Canto è una donna ricca di fascino e di bellezza. Le fotografie che condivide in rete sono sempre uno spettacolo per gli occhi: la romana ha un corpo da fare invidia alle ventenni ed il suo décolleté è un qualcosa di abbacinante. La romana conquistò la popolarità prendendo parte a ‘Uomini e Donne’, scegliendo nel corso del programma Francesco Pozzessere.

Dopo la rottura con il corteggiatore, la classe 1993 trovò il suo grande amore sulle spiagge di Sabaudia. Flora ha infatti conosciuto Enrico Brignano proprio sul litorale laziale: la coppia ha poi avuto anche due splendidi figli. C’è aria di matrimonio: la Canto ha rilasciato alcune incredibili dichiarazioni in cui ha svelato dettagli succosi.

Flora Canto si sposa: emergono dettagli succosi

Flora, nel corso di un’intervista a ‘Oggi è un altro giorno’, ha rivelato alcuni dettagli interessanti in merito alle nozze tra lei ed Enrico Brignano. “Sarà un matrimonio all’americana. Sarà sul mare, faremo tutto lì e nostra figlia Martina porterà le fedi”. La romana si è anche sbilanciata su un’eventuale data, rivelando che salvo complicazioni legate alla pandemia il matrimonio si terrà a luglio.

La nativa di Roma ha anche spiegato a che punto sta con i dettagli. “Sono molto indietro, non ho ancora fatto gli inviti e non ho nemmeno deciso l’abito”. I due sanno insieme da 10 anni e sono prontissimi per questo grande passo. “Litighiamo molto, abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani”, ha aggiunto inoltre la 38enne.

La Canto, qualche giorno fa, ha fatto un altro clamoroso annuncio sui suoi canali social. L’ex tronista ha svelato che tornerà alla conduzione di ‘Fatto da mamma’ dopo il successo ottenuto dal programma nel corso della scorsa estate.