Flora Canto decisa la data delle nozze con Brignano: tutto pronto, eccetto un particolare: “Se ci arriviamo…”

Data e location sono già state fissate, manca l’abito da sposa e molti altri dettagli che verranno definiti man mano.

Il comico romano quando veniva interpellato sul quando le nozze con la sua Flora Canto zittiva tutti con la frase “Nemmeno se la Lazio vince lo scudetto!”.

Poi qualcosa deve essere cambiato tra di loro. 10 anni di convivenza e due splendidi figli, Nicolò di pochi mesi e Martina nata nel 2017. Tra di loro corrono ben 17 anni di differenza ma questo non è mai stato un problema, anzi sono da sempre una delle coppie più affiatate della televisione con anche uno show insieme durante il programma “Un’ora sola ti vorrei”.

La proposta alla bella conduttrice è arrivata a settembre sotto l’Arena di Verona con tanto di dichiarazione in ginocchio come vuole la città degli innamorati. Dopo l’anello finalmente adesso anche la data delle nozze, lo ha svelato la stessa Flora.

Flora Canto: “Sarà un matrimonio all’americana”

È stata proprio Flora, intervistata durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno”, a svelare alcuni retroscena dei preparativi che tanti stavano aspettando. “Sarà sul mare, faremo tutto lì, nostra figlia Martina porterà le fedi, sarà una cerimonia all’americana“, ha confessato eccitata dopo essere stata interpellata dalla Bortone.

“Con l’organizzazione sono indietro, non ho ancora fatti gli inviti e non ho ancora deciso l’abito” prosegue però senza entrare troppo nel dettaglio. Poi però, dopo tanta allegria e luce negli occhi la showgirl abbassa la voce e continua con un laconico “Salvo brutti scherzi giocati dalla pandemia, le nozze con Enrico verranno celebrate a luglio”.

Come detto la coppia è insieme da 10 anni vissuti con momenti di grande affiatamento reciproco ed altri in cui si sono scontrati per divergenze caratteriali.

Flora in diretta ha fatto coming out e ha svelato che lei e Brignano hanno caratteri forti e litigano spesso, ma anche molto rapidamente fanno pace. La cosa che riporta sempre l’armonia in casa sono le tante risate e l’ironia reciproca che permette loro di andare oltre i problemi e ad avvicinarli sempre.