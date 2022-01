Giorgia Palmas è stata immortalata dal marito Filippo Magnini in un momento davvero particolare ed intimo. Da come si apprende, all’ex nuotatore piace farlo.

La bellissima ex velina Giorgia Palmas ha pubblicato una foto scattata dal marito Filippo Magnini sul suo profilo Instagram, seguito da 1,8 milioni di follower. Le immagini tolgono ogni dubbio, all’ex nuotatore piace farlo e lo fa anche benissimo.

La bellissima Giorgia Palmas dopo il suo esordio come velina mora su bancone del tg satirico “Striscia la Notizia”, ha avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo con molta dedizione, volontà ed impegno.

Showgirl e conduttrice di successo, è uno dei volti italiani più amati dal pubblico a casa, la sua vita è stata costellata di successi, da ragazza ha partecipato a Miss Mondo, conquistando un meritatissimo secondo posto, ha vinto “L’Isola dei Famosi” ed ha condotto con entusiasmo “Paperissima Spint” su Canale 5.

Giorgia è madre di due bellissime bambine, Sofia nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini e Mia, nata dalla relazione con il marito Filippo Magnini, ex fidanzato della divina Federica Pellegrini.

La vita della conduttrice è bella, piena, soddisfacente e gioiosa, ama moltissimo le sue bimbe e suo marito è una spalla forte sulla quale si può sempre contare.

La foto di Giorgia piace a tutti, milioni di commenti per la showgirl

Le bellissima Giorgia Palmas si è fatta fotografare a Milano, mentre passeggiava per le strade del centro. Il fotografo è suo marito, l’ex calciatore Filippo Magnini, l’ex velina, soddisfatta dello scatto scrive: “Quando mio marito mi scatta una foto…”, quasi a voler sottolineare che più che una foto è un ritratto d’autore.

L’ex velina è stata immortalata così bene che sembra finta, la sua perfezione non conosce limiti ed i fan lo sanno benissimo. Una pioggia di commenti e cuoricini per Giorgia che felice come una bambina sorride all’obbiettivo della fotocamera.

“Sei una favola” scrive un fan, “Beato Filippo” commenta qualche altro, “E’ un piacere vederti così felice come una principessa” infine leggiamo tra le innumerevoli fila di commenti.