Giulia Provvedi svela tutta la verità: “Una batosta incredibile ma…”

Giulia Provvedi del duo musicale “Le Donatella” svela tutta la verità sulla sua vita privata rispondendo alle curiosità del web.

Le Donatella, all’anagrafe Giulia e Silvia Provvedi sono le gemelle più belle della televisione italiana. Inizialmente nate come cantanti, ben presto il duo musicale ottiene un incredibile successo sia in televisione che sui social dove diventano delle vere e proprie reginette.

Seguitissime e apprezzate da milioni di followers: bellissime, numerosi i shooting a cui prendono parte ma al contempo riescono perfettamente a distinguersi per la forte vena autoironica e conquistano – post dopo post – il pubblico. Una semplicità che le premia sempre.

Le Donatella, Giulia Provvedi confessa: “Una batosta incredibile…”

Giulia Provvedi ha di recente aperto il suo cuore in un’intervista dove ha avuto anche modo di parlare della fine della sua ex storia con Pierluigi Gollini, classe 1995 e portiere del Bologna. Una relazione durata ben tre anni e su cui la Provvedi si è pronunciata, rispondendo così alle curiosità del web: “Ero innamoratissima di lui. È stata la mia storia importante, quella in cui abbiamo parlato di futuro. Poi non ci siamo incastrati ed è finita. È stata una bella batosta, sono stati tre anni bellissimi, ci vogliamo ancora molto bene, ci supportiamo”.

Una storia giunta al capolinea. Giulia adesso è single e qualcuno le ha chiesto accortezza sulla sua vicinanza con Francesco Sole, l’influencer ha risposto elogiando l’attore 29enne sostenendo come lo stesso abbia un cuore d’oro ma che sono legati solo da un profondo rapporto di amicizia. I due giovani infatti spesso sono insieme, anche ultimamente quando le gemelle sono andate a sciare il “poeta del web” era lì con loro.

Questa foto è apparsa sul profilo Instagram di Francesco ed ha riscosso un incredibile successo. Un trionfo di cuori e tanti commenti dei fans che augurano che al più presto possa nascere questa coppia, il web ci spera tanto. Del resto, il tenore delle foto esprime tantissima dolcezza.