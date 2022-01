“Il Paradiso delle Signore”, la proposta inaspettata: scoppia il caos in atelier

Il Paradiso delle Signore si prepara ad un’altra settimana di avvenimenti: Vittorio deve lavorare ad un progetto davvero molto importante per il suo magazzino

È terminato un altro anno nella famosa fiction Il Paradiso delle Signore: si apre il 1963 e questo nuovo anno comincia con una enorme opportunità di lavoro. Il magazzino milanese, infatti, ha ricevuto una proposta molto allettante da parte degli Stati Uniti: si tratta di una collaborazione. Vittorio inizia a lavorare tantissimo per poter realizzare questo lavoro e cerca anche di capire quanto sia fattibile. Nonostante la buona volontà di riuscire nel suo intento, si rende conto che la situazione non è affatto delle ideali.

Il Paradiso delle Signore, una proposta spiazza Vittorio nei prossimi episodi

Il primo problema viene proprio dalla Palmieri, la ditta di tessuti che si occupa dell’atelier oramai da molto tempo: si rendono conto che con molte probabilità non riusciranno a soddisfare le richieste arrivate dai partner americani. L’azienda per cui dovrebbero lavorare, infatti, si tratta di un posto all’avanguardia e a Milano stranamente non sono così moderni come invece lo sono nella grande città italiana. Essere all’altezza delle richieste che sono state fatte non è semplice e Vittorio si ritrova piuttosto in difficoltà. Le complicazioni però non sono finite qui: hanno anche un altro problema da affrontare e si tratta di una assenza.

Tra l’altro, pare proprio che Flora (figura fondamentale per la riuscita dell’affare) sia scomparsa. Sarà tornata dalle vacanze natalizie che ha trascorso a New York oppure ha preso la decisione di rimanere lì?

E non è finita qui: da poco ha scoperto una verità molto difficile su suo padre. Vittorio non potrebbe mai immaginare quello che sta succedendo nella testa di Flora, ma la ragazza sta prendendo in considerazione una decisione davvero inaspettata.

Flora, infatti, sta cominciando a riflettere sull’idea di non tornare a Milano: questa decisione potrebbe creare diversi problemi, soprattutto perché lei è fondamentale per la riuscita dell’affare.