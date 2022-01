La cantante e influencer del duo musicale ”Le Donatella” ha pubblicato una foto su Instagram mettendo le cose in chiaro…

Le Donatella continuano ad appassionare il pubblico con le loro foto mozzafiato e i loro video divertenti.

Le due gemelle sono inseparabili, salite alla ribalta dopo la loro partecipazione al talent show ”X-Factor” dove hanno preso il loro nome d’arte, consigliato dalla coach Mara Maionchi in onore della cantante Donatella Rettore.

Le cantanti, successivamente, hanno partecipato al reality ”L’Isola dei Famosi” vincendo il programma e ottenendo ancora più consensi.

Oggi Silvia e Giulia Provvedi si dicono felici mentre crescono Nicole, la figlia della gemella mora avuta da Giorgio De Stefano, ora in carcere con l’accusa di essere uno dei boss della ‘ndrangheta.

Giulia Provvedi sorprende tutti i followers

Giulia Provvedi ha pubblicato un post su Instagram che ha stupito tutti i suoi followers. Si mostra con indosso solamente slip e reggiseno mentre tiene il suo ‘‘pancino sospetto’‘ tra le mani.

I fans non hanno dubbi: “E’ incinta!”. Ma lei mette subito in chiaro le cose e spiega a tuti cosa c’è dietro questa presunta gravidanza: “Sono incinta SÌ ma del ciclo. Arriverà anche il mio momento ma ora mi accontento così. Guardando l’immagine però quanto mi dona il pancino?”.

Che Giulia stia iniziando a pensare di dare un cuginetto alla piccola Nicole? Chi può dirlo! Sicuramente al momento è in attesa dell’anima gemella. Dopo la fine della sua relazione con il calciatore Pierluigi Gollini, si è dichiarata single seppure a molti risulta sospetta l’amicizia molto intima con lo scrittore Francesco Sole.

Intanto il post ha ricevuto migliaia di like e commenti di apprezzamento per la simpatia ma anche per le sue forme da togliere il fiato.