In intimità con i suoi fan Paola Di Benedetto presenta una bellezza senza confini e dalla travolgente eleganza. In vasca è zoom magistrale sul décolleté.

A seguire gli irresistibili festeggiamenti del suo compleanno presso il Duomo di Milano, la conduttrice, showgirl e speaker ventiseienne, Paola Di Benedetto, a distanza di sole 72 ore da quest’ultimo giro di giostra, ha tenuto a replicare con la giusta enfasi. Paola ha così deciso di pubblicare sul suo seguitissimo profilo Instagram un nuovo contenuto d’altrettanto sfavillante calibro. Il quale si appresterebbe a donare ancora un’altra dose d’emozionante brio alla rete.

La vincitrice nella quarta edizione del “Grande Fratello Vip” aveva sfoggiato per la precedente occasione un meraviglioso mini abito dalla tinta viola ed interamente caratterizzato da magnetiche palettes. Stavolta l’amata protagonista di “The Flight“, in onda su RTL, ha desiderato orgogliosamente di presentare al suo pubblico una più “intima” mise en place.

“Intima eleganza” Paola Di Benedetto completino e décolleté in vasca, in FOTO è straordinaria sensualità

PER VEDERE PAOLA DI BENEDETTO “STRAORDINARIA IN VASCA”, VAI SU SUCCESSIVO.