L’attrice ha sedotto la sua community social con un nuovo selfie paradisiaco allo specchio, solo dei cuissard al ginocchio e nulla di più.

La bella attrice romana in questi giorni è in vacanza con tutta la famigliola al seguito presso la struttura Aqua Montis Resort&Spa di Rivisondoli presso L’Aquila per trascorrere qualche momento di tranquillità alle terme e sulle piste da sci.

I fan di Laura Chiatti però ieri hanno ricevuto due belle sorprese dalla loro beniamina. La prima è stata la comunicazione che il 24, 25 e 26 gennaio al cinema ritornerà con il film biografico “Ero in guerra ma non lo sapevo”, diretto da Fabio Resinaro, con Francesco Montanari.

La seconda è stata la condivisione di un selfie allo specchio che ha fatto innamorare tutti per l’ennesima volta. Vediamolo e commentiamo il suo look.

Laura Chiatti fa strage di cuori, la posa sexy allo specchio è incredibile

Inarrestabile e sempre super femminile, Laura stavolta si è presentata allo specchio dell’hotel con una posa semi inginocchiata, stile cat woman, e con indosso un maglione di lana, leggings stretti e cuissard al ginocchio.

La si vede ammaliante mentre con semplicità estrema tira fuori una grinta ed un fascino che hanno lasciato interdetti i follower impreparati ad ammirare tale visione celestiale.

“Vorranno ucciderti, baciarti, o essere te”, scrive lei come didascalia che accompagna il post. I messaggi sono arrivati a centinaia in pochissimi minuti dalla pubblicazione dello scatto e sono stati tutti unanimi nell’ammettere come Laura sia una vera gemma preziosa unica ed inimitabile:

“Sei uno splendore, dentro e fuori❤️”, “Impossibile essere te. Sei unica 😍”, “Tu sei una perla rara. ❤️❤️”, “Impossibile sei un pezzo raro! Non ci sono imitazioni 🙌”, “Sei di una bellezza disarmante… 🥰❣❣❣”