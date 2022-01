“Il tuo sorriso accende il mio viso”, Laura Torrisi nuovo look da arresto cardiaco: tutto troppo ravvicinato – FOTO

Laura Torrisi inchioda i fan al muro con un cambio look davvero sorprendente. La più bella sorpresa di inizio anno.

L’attrice, Laura Torrisi ha fatto impazzire i fan di Instagram con un nuovo e incandescente look che vuol dire rinascita per lei, da un punto di vista personale.

Conosciamo bene il passato della showgirl, condito da momenti bui e tristi come in occasione della separazione con l’attore e collega, Leonardo Pieraccioni.

La coppia era considerata tra le più promettenti dell’intero panorama dello spettacolo, finchè le due strade si sono divise, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi sperava che tra i due l’amore potesse essere una favola a lieto fine.

Come se non bastasse, nel corso della sua esistenza l’artista ha subito diversi interventi chirurgici.

Il risultato della diagnosi è stato come un colpo al cuore per la Torrisi, afflitta da un’endometriosi inguaribile. Nonostante tutto, la showgirl non ha mai perso la lucidità nell’essere se stessi

Laura Torrisi vince la “paura” della malattia con un nuovo e incandescente look

