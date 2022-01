Mara Venier racconta il dramma della malattia che ha colpito la sua famiglia: “E’ stato ricoverato….”

Mara Venier, l’amatissima conduttrice racconta un episodio che riguarda la sua famiglia, un dramma che l’ha colpita particolarmente.

Mara Venier, l’amatissima conduttrice entra ogni settimana nelle case degli italiani con il suo “Domenica IN” che continua a riscuotere successo. Soprannominata infatti la “Signora della domenica” il suo show conquista, e lei ringrazia il suo pubblico, come sempre. Proprio nella giornata di ieri, la Venier sul suo seguitissimo profilo Instagram scriveva: “Grazie a tutti per ieri …..grazie 🙏🏻oggi relax …..😂😂😂😂❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️grazie ancora per aver seguito domenica in …….❤️”

Tantissimi i commenti da parte dei suoi 2,3 milioni di followers, cifre da invidia anche alle influencer. Ma non è tutto rosa e fiori, la conduttrice ha raccontato infatti un dramma familiare che l’ha colpita particolarmente.

Mara Venier racconta il dramma familiare, l’indimenticabile evento

Mara Venier non ha mai nascosto il profondo sentimento che la lega a Nicola Carraro, l’ex produttore cinematografico, sposati dal 2006. I due hanno un legame molto forte e Mara Venier non dimenticherà mai l’episodio spiacevole che ha visto coinvolto proprio il coniuge. Nel corso di un’intervista la stessa dichiara: “Era a Santo Domingo. Ha cominciato con febbre, poi è andato in ospedale”. “Il dottore del Gemelli ha visto la lastra, ha detto che era grave. Facevo Domenica In ed ero distrutta“.

Una situazione tragica che per fortuna ha avuto un riscontro diverso dalle previsioni in quanto il marito tornato poi a Roma prima di Natale si è ripreso del tutto. Serena della guarigione e di aver trascorso le feste insieme, le è sorto poi il dubbio che il malessere in realtà potesse essere il Coronavirus.

La conduttrice ha un modo di fare televisione che piace e questo segna il successo della sua “Domenica IN” anche se la stessa avrebbe già annunciato di ritirarsi dalla televisione il prossimo anno e di dedicarsi alla sua famiglia. Una notizia che i fans accoglieranno con un pizzico di nostalgia, rinunciando ad un personaggio che si pone così per com’è ed è per questo che è tanto amata.