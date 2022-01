Mercedesz Henger, la tentazione è irresistibile e la FOTO strega il web: “Sexy anche quando mangi la frutta”

Mercedesz Henger ha condiviso uno scatto sbalorditivo sui social network: la figlia di Eva porta verso le sue labbra un qualcosa di unico.

Mercedesz Henger è attivissima sui social network. La figlia dell’ex pornodiva Eva utilizza Instagram al meglio, interagendo con i suoi numerosissimi seguaci e soprattutto svelando dettagli della sua vita privata. In queste settimane, ad esempio, ha svelato il suo amore condizionato verso la perla della Liguria Alassio.

Memi, tuttavia, è famosa ai più per i suoi scatti esplosivi e bollenti in cui mette in mostra con estrema naturalezza il suo fisico bestiale e le sue forme da cardiopalma. Anche in questi giorni freddissimi di inizio gennaio, la 30enne è inarrestabile con fotografie roventi che accendono il web. Questa sera, Mercedesz ha stregato i fans con un’immagine particolare in cui porta verso le sue labbra un qualcosa di eccezionale.

Mercedesz Henger, tentazione irresistibile: bella e provocante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Pomeriggio 5”, insulti alla Miss omosessuale: “Secondo te è normalità?”. La polemica non si placa

Mercedesz, qualche ora fa, ha condiviso online uno slideshow da brividi in cui è seduta comodamente sul tavolo e scopre completamente il suo seno devastante. Questa sera, la ragazza ha arricchito il contenuto con una fotografia che in realtà non è inedita. “Come promesso nelle mie storie, ecco la foto che era stata rimossa dallo slideshow di ieri“, ha scritto in didascalia.

La figlia di Eva porta verso le sue labbra la metà di un’arancia: dalla sua espressione, si capisce che il frutto è davvero buono. La modella e showgirl provoca il web con il suo sguardo rivolto verso il vuoto e con la sua scollatura ancora una volta generosa. “Sei sexy anche quando mangi la frutta”, ha scritto un ammiratore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Che abbondanza!”, Sophie Codegoni, incidente a luci rosse in casa: “Si è visto tutto” – VIDEO

Il rapporto tra la bellissima classe 1991 e la mamma Eva è distrutto da tempo: l’ex attrice dei film a luci rosse è stata accusata dai sua figlia in virtù delle ripetute offese ricevute. Stando ad alcune dichiarazioni di Memi, la madre la assillava in passato per un fisico non perfetto, per l’acne e per il rapporto con Lucas Peracchi.