Monica Bertini sempre fantastica su Instagram: la giornalista ha condiviso una fotografia in cui ha sfoderato un outfit da arresto cardiaco.

Monica Bertini senza freni su Instagram. La giornalista sta mandando in visibilio il suo bacino d’utenza con una facilità imbarazzante: con così tanta bellezza e con un fisico invidiabile, è semplicissimo fare il pieno di likes e di commenti. La nativa di Parma è sensualissima e ogni suo singolo scatto ottiene sempre un ottimo riscontro.

Questa sera la Bertini è felicissima per un motivo in particolare: c’è in programma la finale di Supercoppa italiana tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri. L’outfit mostrato sui social dalla 38enne è un qualcosa di non legale: le sue forme procaci conquistano decisamente la scena.

Monica Bertini, outfit da infarto e camicetta provocante: occhio ai bottoni che saltano

