Sul profilo di Pamela Prati è apparsa una fotografia sconvolgente: la showgirl con calze a rete e décolleté in vista lascia interdetti i followers.

Pamela Prati è una delle showgirl più chiacchierate del web. La nativa di Ozieri, che ha raggiunto la popolarità negli anni Ottanta quando divenne primadonna per diversi spettacoli della compagnia del Bagaglino, ha lanciato qualche settimana fa il suo ultimo singolo dal titolo “Extasy”. Sempre in splendida forma, la sarda non passa mai inosservata.

La Prati, a 63 anni suonati, continua a conquistare Tik Tok a suon di balletti in cui si scatena e si muove con estrema sensualità. Nonostante gli anni che passano, la classe 1958 continua a sfoggiare il suo fisico fuori dal comune con grande facilità. Tra scollature da sogno e outfit scosciati, Pamela sa sempre come deliziare il palato dei suoi ammiratori. Questa sera la showgirl ha condiviso sul suo profilo di Instagram un’immagine da sogno, regalando inquadrature fenomenali delle sue forme.

Pamela Prati mostra le forme: un fisico che ammalia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

“Si però così ci provochi Pamela”, ha scritto un seguace nello spazio dedicato ai commenti. La fotografia condivisa dalla showgirl è davvero irresistibile: ogni singolo centimetro del suo corpo perfetto è in vista. La scollatura estrema regala una panoramica del suo balcone atomico, mentre le calze a rete accendono la passione e valorizzano le sue gambe.

Ovviamente la donna originaria di Sassari ha tacchi vertiginosi ai piedi. La posa ad alto tasso erotico e il body accendono i bollenti spiriti. L’immagine risale probabilmente a qualche anno fa, ma può tranquillamente considerarsi attuale. Come dimostrato tra le stories o su Tik Tok, il fisico della sarda continua ad ammaliare.

Per non andare troppo indietro nel tempo, basta guardare il video di ‘Extasy’: la 63enne ha dato il meglio di sé e ha indossato outfit da infarto immediato.