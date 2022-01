Pier Silvio Berlusconi ha deciso che per la prima serata vuole proprio lei: l’ha accontentata in tutte le sue richieste

Continua l’azione di rinnovamento di Mediaset e dei suoi palinsesti attuata da Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato del Biscione va avanti e non si ferma continuando a proporre, pare, proposte che cambiano gli equilibri ed i format che abbiamo imparato a conoscere.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il compagno di Silvia Toffanin avrebbe scommesso tutto su una sola donna, una professionista navigata della tv, delle dirette e del talk show. A lei andrebbe la nuova edizione del reality tanto atteso.

Pier Silvio Berlusconi: la prima serata affidata proprio a lei

Nonostante non ci siano ancora delle conferme, le voci e le indiscrezioni che si rincorrono sul web indicano tutti un solo nome. Pier Silvio Berlusconi avrebbe scelto Barbara D’Urso per la nuova edizione de “La pupa e il secchione”. Lo continua a ribadire Dagospia che per primo aveva lanciato la bomba e lo conferma anche il sito Davide Maggio.

Insomma Barbarella sarebbe pronta per iniziare una nuova avventura su Italia 1 insieme ad alcuni volti noti a lei molto cari. Si parla infatti di Flavia Vento, già protagonista di “Back to school” con Nicola Savino, tra i concorrenti e Simona Izzo e Antonella Elia tra le opinioniste.

Un cambio di rotta dunque rispetto a quello che Paolo Ruffini e Andrea Pucci hanno fatto negli ultimi due anni. Le tre donne vip che vengono citate come protagoniste del reality sono state molte volte nei salotti di Barbarella e con lei sarebbero pronte ad iniziare questa nuova avventura.

Si volta pagina dunque per Carmelita che dopo il deciso ridimensionamento subito a partire dallo scorso anno, prima con la cancellazione di “Live – Non è la D’Urso” e poi quella di “Domenica Live” si è dovuta accontentare del solo “Pomeriggio 5” ridotto anche nel minutaggio della messa in onda.

Ora, duqnue, ritorna in grande stile, in prima serata su Italia 1 direttamente dello studio e con la diretta da Roma, la giuria ed i concorrenti vip. Insomma tutto quello che lei avrebbe chiesto per dire sì al progetto.

Pare che Pier Silvio Berlusconi l’abbia accontentata in tutto e abbia puntato, di nuovo, tutto su di lei che di reality se ne intende come anche delle dinamiche della diretta e degli ospiti in studio.