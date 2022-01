“Pomeriggio 5”, insulti alla Miss omosessuale: “Secondo te è normalità?”. La polemica non si placa

“Pomeriggio 5”, pioggia di insulti alla Miss omosessuale Giulia Talia: le sue dichiarazioni hanno diviso gli opinionisti

Durante l’ultimo blocco di “Pomeriggio 5 News”, gli ospiti di Simona Branchetti hanno dibattuto su un tema che li ha visti particolarmente agguerriti. La protagonista del servizio in questione era Giulia Talia, aspirante finalista di “Miss Italia 2021” che, attraverso i propri canali social, ha annunciato la propria omosessualità. “Convivo con la mia compagna da tre anni“: queste sono state le parole della modella.

Nel giro di pochi istanti, gli utenti del web si sono riversati sul profilo Instagram di Giulia, ricoprendola di insulti. Per molti di loro, la modella avrebbe strumentalizzato questo aspetto della propria vita per assicurarsi la finale di “Miss Italia”. Gli ospiti di Simona Branchetti, posti di fronte al tema, non si sono certamente trattenuti nelle loro osservazioni.

“Pomeriggio 5”, insulti alla Miss omosessuale Giulia Talia: la polemica non si placa

Durante il secondo blocco di “Pomeriggio 5 News”, protagonista indiscussa del dibattito è stata Giulia Talia, aspirante finalista del concorso di “Miss Italia”. La modella, solamente alcuni giorni fa, è caduta vittima di insulti omofobi da parte degli utenti dei social. Giulia, colpevole di aver confessato di convivere con la propria compagna, è stata apostrofata con i peggiori epiteti: “Stai giocando sporco, vuoi solo arrivare in finale“, “Dove stiamo arrivando?“.

Gli ospiti di Simona Branchetti, analizzando il caso mediatico da poco esploso, non hanno trattenuto il loro reale pensiero. “Secondo te è normalità?“, ha domandato la padrona di casa ad Hoara Borselli, che non si è mostrata solidale con la Talia. Secondo la conduttrice, infatti, la modella non aveva affatto bisogno di chiarire pubblicamente il proprio orientamento sessuale.

“Facendo così non normalizzi la situazione, fai solo passare il concorso in secondo piano. Perché hai avuto bisogno di dichiararlo?“: questo l’interrogativo che la Borselli ha posto alla Miss. Giulia, dal canto suo, ha ribadito di aver solamente raccontato una parte della propria vita, così come hanno fatto moltissime altre colleghe. Obiettivo della modella, come da lei stessa confessato, era semplicemente quello di sdoganare un tema che, agli occhi di molti, è ancora considerato un tabù.

Un argomento rispetto al quale gli opinionisti di Simona Branchetti si sono divisi. Il tema dell’omosessualità, come la puntata odierna ha abbondantemente dimostrato, non manca di far discutere e di creare schieramenti.