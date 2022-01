Rincontra la ragazza che lo ha tradito: la sua reazione è sconvolgente – VIDEO

E’ virale ormai ovunque il video della travolgente puntata di ‘C’è Posta Per Te’: dietro la busta c’è la ragazza che lo ha tradito…

E’ stato pubblicato anche su Tik Tok l’emozionante video dell’apertura della busta, durante la puntata della trasmissione televisiva ‘C’è Posta Per Te‘.

Il programma racconta le storie di persone comuni, che devono affrontare delle situazioni problematiche, tentando di fare ammenda dei loro errori e di riappacificarsi con i propri cari.

Nel popolarissimo video, si vede l’incontro tra due ex: è Lucia a mandare la busta, per cercare di rimediare all’errore commesso, causa della loro rottura.

Lo sbaglio compiuto dalla diciottenne è stato un tradimento: Lucia sostiene fino alla fine che si trattò di un semplice bacio, ma il suo ex fidanzato non crede alla versione e rimane convinto che sia avvenuto qualcosa di più.

Siete curiosi di vedere il video del loro incontro? Reggetevi forte, perché vi farà commuovere…

C’è Posta Per Te, la loro storia divide l’Italia… e tu da che parte stai? – VIDEO

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Che fine ha fatto Filippo Bisciglia? L’indiscrezione della fidanzata Pamela Camassa: “lo vedremo a…”

Il video è stato super chiacchierato dal pubblico italiano: la maggior parte di esso si schiera dalla parte del ragazzo tradito; al contrario di una piccola minoranza, che difende Lucia a causa della sua giovane età.

Il Tik Tok esplode di mi piace, condivisioni e commenti: tra questi si leggono tantissimi pareri diversi, in merito alla vicenda. Ecco alcuni esempi: “Chi tradisce un volta, tradisce ancora”; “E’ una ragazzina, può succedere: dovevi metterlo in conto che era una bambina!”; “Solo un bacio? Chi vuoi prendere in giro?” oppure “Sono lacrime di coccodrillo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Pomeriggio 5”, insulti alla Miss omosessuale: “Secondo te è normalità?”. La polemica non si placa

Una cosa è certa: torto o ragione, la scena del loro incontro è tra le più emozionanti della storia del programma…