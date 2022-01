Rita Dalla Chiesa, confessione inaspettata: “Dopo Fabrizio Frizzi un altro uomo…”

La giornalista si è aperta durante un’intervista molto intima e ha ammesso un retroscena legato al suo passato che coinvolge un collega di Canale 5.

Lei è la storica presentatrice di “Forum”, sostituita solo da qualche anno da Barbara Palombelli. Rita Dalla Chiesa è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, soprattutto quella sentimentale, e anche quando ci fu la separazione con Fabrizio Frizzi lei restò in silenzio per non rovinare quello che di bello c’era stato tra di loro.

Sono stati sposati dal 1992 al 2002 e neppure i dieci anni che li dividevano (Fabrizio era più giovane della moglie) hanno mai fatto pensare che la coppia fosse squilibrata, tanto che molti spettatori li consideravano una delle coppie più belle della televisione.

La fine del loro amore è stata tragica per lei che però ha accettato la scelta del compagno senza scenate e rancore. Dopo anni però Rita ha ammesso chi le è stato accanto in quei momenti difficili. Si è aperta nel corso di un’intervista rilasciata al portale Bubinoblog, sentiamo le sue parole.

Rita Dalla Chiesa, il retroscena su Alfonso Signorini. Cosa è successo tra di loro

Rita e Alfonso Signorini si conoscono da diversi anni e tra di loro c’è sempre stata una grande amicizia vera a sincera che si è dimostrata soprattutto dopo la fine della relazione con Frizzi.

“Signorini e io siamo molto amici, gli voglio tanto tanto bene e gli sono grata per tantissime cose. Mi ha aiutato durante il periodo della separazione da Fabrizio e sapeva che sarebbero uscite delle copertine che mi avrebbero fatto del male”, ha ammesso la giornalista ai microfoni di Bubinoblog.

La 74enne ha anche confessato che l’amico è stato una spalla su cui piangere nei momenti bui, tanto che venne a Roma da Milano per stare con lei ben due volte: “Sono cose che non ti dimentichi ed è per questo che per lui l’affetto non finirà mai”.

Un retroscena inaspettato che non tutti conoscevano. Un rapporto così stretto che il conduttore del “GF Vip” la vorrebbe a tutti i costi nel programma di Canale 5. Pare infatti che l’anno scorso la chiamò per entrare nel reality dopo l’uscita di Patrizia De Blanck.

“Quando mi ha chiamato quella sera per propormi di entrare mia figlia stava attraversando un momento molto duro e difficile”. Un no che però probabilmente potrebbe cambiare nelle prossime edizioni, siamo sicuri che Signorini non demorderà per avere l’amica all’interno del suo programma.