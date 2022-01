Sabrina Ferilli non sta più nella pelle: è lei la prescelta e su Instagram dà il grande annuncio

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate dal pubblico italiano, non solo per il suo talento e bellezza ma anche per la sua semplicità e genuinità che la contraddistinguono da sempre. Il suo modo di fare, la sua ironia e la risata contagiosa la rendono unica e inimitabile.

Ha da poco aperto il suo profilo social su Instagram ed è già seguita da più di seicentomila follower che la supportano e sostengono. L’ultimo post ha sorpreso i fan.

“Sanremo 2022″ è alle porte e Amadeus ha scelto Sabrina Ferilli come ospite per l’ultima puntata che si terrà il 5 febbraio. L’attrice romana, non appena ha saputo la notizia, non ha perso occasione di condividere la sua felicità con i fan che la seguono.

Così attraverso un post su Instagram ha affermato: “Certe notizie è meglio riceverle da seduti. Buona serata a tutti! Grazie Amadeus, ci vediamo il 5 Febbraio!”. La foto pubblicata è diventata virale, la Ferilli ha condiviso uno scatto dove si mostra seduta sul divano con un sorriso dolce e gli occhi pieni di gioia.

Immediatamente sono arrivati messaggi da parte di amici e conoscenti che si sono congratulati con lei e poi anche commenti dei fan come “Non vedo l’ora, sono sicura che lo renderai speciale con la tua presenza” e poi ancora “Il connubio perfetto tra bellezza e super simpatia, meriti il mondo Sabri”.

Il pubblico non vede l’ora di vederla scendere la scalinata dell’Ariston con un look sorprendente e irresistibile. La sua bellezza supera ogni limite. Passano gli anni ma Sabrina Ferilli è sempre la stessa: le sue forme prorompenti e quel sorriso unico fanno invidia al mondo.