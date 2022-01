Sabrina Salerno in versione super sexy, l’accessorio che stupisce i fan. La cantante blocca il web con una domanda: “Con o senza?”

Peculiarità del suo successo, la sensualità di Sabrina Salerno suscita l’ammirazione del pubblico dagli anni ’80, dei quali ha rappresentato un vero e proprio simbolo. Periodo di affermazione e grande splendore, la cantante entra per sempre nella memoria dei fan con singoli radiofonici che superano persino i confini nazionali.

“Sexy Girl” e “Boys” sono solo alcuni di questi, succeduti da altre grandi hit che compongono la sua sfavillante carriera. La showgirl esibisce il suo talento anche in altri campi oltre a quello musicale, partecipando a programmi televisivi e pellicole molto note.

A distanza di 40 anni è ancora uno dei personaggi dello spettacolo più amati, come ha recentemente dimostrato sul palco di “Ballando con le stelle“, incantando i telespettatori dell’ultima edizione.

Look succinti hanno regalato immagini della sua eterna avvenenza, mettendo in scena emozionanti coreografie eseguite con precisione. Complice la datata esperienza sul palco, la cantante si classifica al terzo posto, raccogliendo l’apprezzamento del pubblico.

Sabrina Salerno in versione sexy cowgirl

Con il suo sguardo magnetico e le curve da Pin Up ha conquistato innumerevoli fan, come sogno di irraggiungibile bellezza. Sabrina Salerno cavalcando il successo musicale che ha fatto di lei una star internazionale, è stata sex symbol di un’intera epoca e molto altro.

Insieme a Jo Squillo ha inciso il singolo diventato un vero e proprio inno di intere generazioni femminili, “Siamo donne“, utilizzando la ribellione come mezzo per l’emancipazione. Il corpo diventa il modo per esprimere la propria libertà, ed è con questi presupposti che si afferma come un simbolo ancora oggi intramontabile.

All’età di 53 anni incanta il pubblico con la sua eterna bellezza naturale, che sfoggia con orgoglio su Instagram, dove conta più di 1 milione di followers. Ed è con l’ultimo post che dimostra di non essere mai cambiata, con lo stile irresistibile che da sempre contraddistingue la sua immagine.

Basta un accessorio per affascinare gli utenti, abbinato ad un semplice outfit composto da jeans e maglietta rigorosamente scollata. Il cappello da sexy cowgirl risveglia le emozioni dei fan, che nello scatto successivo restano ulteriormente rapiti dagli occhi magnetici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

“Con o senza?“, la showgirl pone il quesito ai followers, che contemplano la figura senza poter elaborare una risposta: “Sempre bellissima”, “Fantastica in ogni versione”, “Meravigliosa”.