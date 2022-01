Arriva la risposta definitiva dell’artista che dichiara che non sarà presente sul palco dell’Ariston. Amadeus dovrà contare su qualcun altro

Meno di tre settimane al Festival di Sanremo che porterà musica e intrattenimento nelle case degli italiani da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Un cast di artisti in gara che suscita non poco entusiasmo nel pubblico, impaziente di poter ascoltare per la prima volta i brani scelti dal direttore artistico. Nel frattempo si scoprono maggiori dettagli sui volti che saliranno sul palco dell’Ariston per affiancare Amadeus. Annunciati i nomi delle co conduttrice e dei primi ospiti, musicali e non. Tra questi non ci sarà un noto artista, che il direttore artistico ha cercato di invitare anche lo scorso anno senza successo.

“Non ho testa per altro”, arriva la risposta negativa: Amadeus corre ai riapri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Nelle ultime ore sono stati rivelati i nomi delle co conduttrici che affiancheranno Amadeus: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli si alterneranno nel corso delle cinque serate. Se il nodo sulle “spalle” del direttore artistico si è sciolto, ancora molte domande sugli ospiti che saliranno sul palco durante la settimana.

In particolar modo sul fronte musicale l’unico a essere stato ufficialmente confermato è Cesare Cremonini, mentre arriva una risposta negativa da uno degli artisti italiani più amati. Si tratta di Jovanotti che il pubblico sperava di poter vedere sul palco dell’Ariston.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Mara Venier racconta il dramma della malattia che ha colpito la sua famiglia: “È stato ricoverato”

Neanche quest’anno Jovanotti ha accettato di poter presenziare al Festival in veste di ospite, come ha dichiarato lui stesso nel corso di un’intervista in radio. Sebbene non sarà presente fisicamente, lo sarà con la sua musica. Il brano con il quale Gianni Morandi parteciperà alla gara canora, “Apri tutte le porte“, porta infatti la sua firma.

È proprio questo il motivo per cui non sarà uno degli ospiti: “Sono concentrato su questo, non ho testa per altro“. Amadeus non è quindi riuscito, sebbene ne abbia più volte sottolineato la volontà, a portare Jovanotti sul palco dell’Ariston.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Alessia Marcuzzi cambia ancora i piani: la decisione che ha spiazzato tutti

L’artista ha scelto di viversi il Festival “dietro le quinte”, in veste di autore. Si dice contento e soddisfatto del brano in gara che ha rischiato di essere squalificato in seguito a un errore tecnico che ne ha pubblicato alcuni secondi. Pericolo tuttavia rientrato, Gianni Morandi resta in gara e insieme a lui, seppur a distanza, anche Jovanotti.