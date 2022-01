Sonia Bruganelli oltre Paolo Bonolis, il titolo di studio della grande imprenditrice. Il passato inaspettato dell’opinionista del GV VIP

Classe 1974, originaria e risiedente a Roma, Sonia Bruganelli è il nuovo volto dell’attuale edizione del “Grande Fratello Vip“, sorprendente nel ruolo di opinionista. In molti la conoscono in relazione al marito Paolo Bonolis, al suo fianco dal 2002, ma in pochi sanno la grande strada percorsa dalla nota imprenditrice.

Nel 2005 ha fondato un’agenzia di scouting di talenti, tra le più famose a condurre casting per cinema, teatro e programmi televisivi. Tra questi si sottolinea “Avanti un Altro“, trasmissione di spicco della fascia preserale, condotta proprio dal marito. Ma la sua esperienza come imprenditrice inizia ancora prima, con il marchio di abbigliamento “Adele Virgy“, ispirata proprio alla figlia di Sonia Bruganelli.

La moda è da sempre la passione che anima l’opinionista, come dimostra attraverso i look indossati in studio nelle puntate del reality, con i quali ama incantare i telespettatori di eleganza e fascino. Lo stesso che 20 anni fa ha conquistato l’amore di Paolo Bonolis, colpito dalla straordinaria intelligenza della moglie, come ha confessato in diverse interviste. Sveliamo alcuni particolari dell’imprenditrice di successo, indagando il passato della sua brillante carriera.

Sonia Bruganelli, la storia dell’imprenditrice: il suo titolo di studio

L’agenzia di scouting fondata da Sonia Bruganelli, nominata SDL, è strettamente correlata all’ononima tv web dalla stessa creatrice. Portale di accesso a contenuti inediti, si presta come piattaforma anche al programma in cui per la prima volta può esibire le sue doti come conduttrice.

“I libri di Sonia” è il programma presentato dalla moglie di Paolo Bonolis, dove intervista autori di diversi titoli, dando spazio anche alle nuove pubblicazioni. La lettura è un altro grande interesse dell’imprenditrice, che negli ultimi tempi si sta sempre di più affermando nel mondo dello spettacolo, superando il varco del “dietro le quinte” che la confinava.

Ma nel passato dell’apprezzatissima opinionista del “Grande Fratello Vip” ci sono inaspettati particolari, che rivelano l’inevitabile destino di un personaggio di successo. Volto di diversi fotoromanzi, Sonia Bruganelli ha così mosso i primi passi nella sua carriera, senza accontentarsi di lavorare come modella.

Così decide di conseguire la laurea in Scienze della Comunicazione, il perfetto trampolino per il salto che l’attendeva proprio dietro l’angolo. E che, siamo certi, non ha ancora esaurito la sua parabola.