“Che abbondanza!”, Sophie Codegoni, incidente a luci rosse in casa: “Si è visto tutto” – VIDEO

Sophie Codegoni, su TikTok è recentemente apparso un video compromettente: l’incidente a luci rosse non è passato inosservato

La sensualità di Sophie Codegoni ha rischiato di far capitolare molti suoi compagni d’avventura. Dal giorno in cui è entrata nella casa del “Gf Vip”, la modella milanese ha approfittato di ogni occasione per mettere in mostra la propria bellezza avvenente. Nonostante abbia a malapena vent’anni, l’ex tronista appare una donna estremamente tenace e sicura di sé.

Gianmaria Antinolfi ed Alessandro Basciano, pazzi di lei, farebbero carte false pur di conquistarla. Anche il pubblico da casa, che sta avendo modo di conoscerla a fondo, sta contribuendo a dare risalto alla modella. Nelle scorse ore, all’interno della piattaforma di TikTok, è comparso un video che ritrae un siparietto a dir poco clamoroso. L’incidente hot non poteva passare inosservato.

Sophie Codegoni, incidente a luci rosse in casa: “Si è visto tutto” – VIDEO

