La storia tra Stefano De Martino e Belen Rodríguez continua ad essere tra le più chiacchierate. Il ballerino ammette di essere pazzo di lei.

“Certi amori non svaniscono, fanno giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti e probabilmente è quello che sta accadendo a Stefano De Martino e Belen Rodríguez.

I due sono stati avvistati in queste ore, lui corre da lei in aeroporto ed in un video ammette di essere ancora pazzo di lei. Il ballerino e la showgirl hanno condiviso un’importante ed intensa storia d’amore dal 2013 al 2017, si sono sposati ed hanno dato alla luce Santiago.

Purtroppo però non c’è stato un lieto fine come nelle favole, i due si sono separati a causa di incomprensioni importanti che negli anni sono diventati macigni. Dopo la rottura i due hanno avuto altri flirt, ma gira che rigira tornano sempre l’uno accanto all’altra.

Belen è diventata mamma di recente della piccola Luna Marie, avuta con l’hair-stylist Antonino Spinalbanese, purtroppo anche in questo caso la relazione è giunta al capolinea molto presto e la showgirl si è rifugiata dal suo primo e vero amore, De Martino.

Belen e Stefano avvistati insieme, lui in un video dice: “Mi distrae”

Girando su Tik Tok ci è capitata sotto mano una recente intervista di Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodríguez. Il ballerino è ospite in studio da Mara Venier e l’oggetto della discussione è focosa showgirl argentina.

Durante la chiacchierata De Martino conviene con la Venier: “Belen è talmente bella che distrae“, ma la conduttrice vuole di più e dice quello che Stefano non ha il coraggio di dire: “E’ ancora pazzo di Belen”.

In un primo momento il ballerino si mostra con un espressione indifferente ma poi cala l’imbarazzo sul suo volto, Mara ha centrato l’obiettivo, Stefano vorrebbe ancora la showgirl al suo fianco.

Nella mattinata odierna Belen e Stefano sono stati avvistati insieme, a dare la notizia è stata la pagina Instagram whoopsee.it che mostra come il ballerino sia corso dalla showgirl dopo essere atterrata dal suo viaggio in Uruguay.

Stefano porta la valigie alla showgirl, ride e lei ascolta soddisfatta quello che le viene detto. Insieme sono veramente bellissimi, milioni di fan hanno ripetuto la stessa domanda tipo mantra: “Perché non ritornate insieme”?