Supercoppa, Inter-Juventus: le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino di Inter-Juventus, gara utile per la finale di Supercoppa Italiana, appena terminata.

Allo stadio Meazza di Milano in scena la ventiquattresima edizione della Supercoppa italiana tra la vincitrice dello scorso campionato e quella della Coppa Italia. Dunque si affrontano Inter e Juventus ossia l’attuale capolista e i detentori in carica, per l’assegnazione del primo trofeo stagionale.

La prima a passare in vantaggio è la squadra di Mister Allegri che al 25′ realizza la marcatura grazie al colpo di testa sotto porta di Weston McKennie.

Il pareggio neroazzurro non si fa attendere e arriva dopo 10′ esatti grazie a un calcio di rigore.

Ad essere stato atterrato in area è Edin Dzeko che subisce un intervento in ritardo da parte di De Sciglio. Doveri non ha dubbi e indica il dischetto dove si fa trovare Lautaro Martinez che non fallisce e firma il gol del pareggio, al 35′.

Si va ai tempi supplementari e proprio ad un passo dai calci di rigore, al 120′ arriva il gol di Alexis Sanchez che sancisce il trionfo neroazzurro per questa edizione della Supercoppa italiana.

Inter-Juventus: le pagelle e il tabellino

INTER-JUVENTUS 2-1

Reti: 25′ McKennie, 35′ Lautaro, 120′ Sanchez (I)

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 5.5 (89′ Darmian 6), Calhanoglu 5.5, Brozovic 6.5, Barella 6 (89′ Vidal 6), Perisic 6.5 (100′ Dimarco 5.5); Dzeko 5.5 (75′ Correa), Lautaro 6.5 (75′ Sanchez 7). All. Inzaghi 6.5.

Juventus (4-3-3): Perin 6.5; De Sciglio 6, Rugani 5.5, Chiellini 6, Alex Sandro 5.5; McKennie 6.5, Locatelli 6 (91′ Bentancur 5.5), Rabiot 5.5; Bernardeschi 6.5 (79′ Arthur 6.5), Morata 5.5 (87′ Kean 5.5), Kulusevski 6.5 (74′ Dybala 6). All. Allegri 6.5.

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 43′ Bernardeschi (J), 60′ Dzeko (I), 105′ Dybala (J), 106′ Correa (I), 109′ Rugani (J), 118′ Vidal (I).

Per l’Inter si tratta della quinta Supercoppa Italiana, l’ultima era arrivata nel 2010, nell’anno del triplete neroazzurro, con José Mourinho in panchina.